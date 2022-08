Alors que le joueur le plus capé des Diables rouges s'enlise sur le banc de Benfica, le jeune joueur du PSV a participé à la qualification des siens qui constitue une grosse contre-performance pour Philippe Clement et Eliot Matazo, titulaire ce mardi soir.

Jan Vertonghen n'a pas encore disputé la moindre minute officielle cette saison avec Benfica. Déjà remplaçant à l'aller contre les Danois de Midtjylland, et vendredi contre Arouca lors de la 1re journée du championnat portugais, le défenseur des Diables Rouges a assisté, depuis le banc, à la qualification de son équipe pour les barrages de la Ligue des Champions.

Les Lisboètes ont confirmé leur succès à domicile de l'aller (4-1) en s'imposant 1-3 mardi soir au Danemark. Ils devront écarter les Ukrainiens du Dynamo Kiev pour valider leur ticket pour la phase de groupes de la C1.

Toujours pas une minute de jeu pour Jan Vertonghen avec Benfica cette saison. © Getty Images/iStock

Bakayoko participe à la qualification du PSV

Dans le même temps, le PSV, bien que dominé par l'AS Monaco, s'est défait de l'équipe entraînée par Philippe Clement après prolongations (3-2). Après le partage de l'aller (1-1), cette victoire est synonyme de qualification pour les barrages, où les troupes de Ruud van Nistelrooy affronteront les Rangers, bourreaux de l'Union Saint-Gilloise (0-2, 3-0). Le jeune attaquant belge Johan Bakayoko est monté à la 77e du côté des visités alors qu'Eliot Matazo, titulaire dans le milieu monégasque, a cédé sa place à la 106e minute après avoir été averti à la 89e. Monaco, qui menait 1-2 à la 70e minute, a touché deux fois les montants néerlandais. Luuk de Jong, auteur de l'assist sur le goal égalisateur de Gutierrez à la dernière minute du temps réglementaire (89e) avant d'inscrire le but de la victoire à la 109e, aura été décisif pour le club d'Eindhoven.

Philippe Clement et les siens ne quittent pas pour autant la scène européenne, repêchés pour la phase de groupes de l'Europa League.

