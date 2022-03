Le Bayern Munich et Liverpool sont les deux premiers quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Mardi, les Bavarois ont écrasé le RB Salzbourg 7-1 avec un triplé de Robert Lewandowski en 23 minutes.

Bien que battu à domicile 0-1 pour la première fois depuis mars 2021 par l'Inter réduite à dix dès la 63e, Liverpool s'est qualifié grâce à sa victoire 0-2 à l'aller.

Mercredi, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard tentera de remonter le handicap d'un but concédé au PSG et le Manchester City de Kevin De Bruyne, vainqueur 0-5 en déplacement, effectuera un galop d'entraînement contre le Sporting Portugal.

A l'Allianz Arena de Munich, tout était jouable entre le Bayern et Salzbourg après le partage 1-1 à l'aller. D'emblée, Philipp Kohn, le gardien salzbourgeois, a dû effectuer une parade sur une frappe lourde de Lewandowski et Kingsley Coman a sauvé le Bayern en contrant in extremis Nicolas Capaldo au point de penalty (2e). Il n'y a pas eu de répit et Lewandowski a ouvert la marque sur un penalty sifflé pour une faute commise sur lui par Maximilian Wober (12e, 1-0).

Peu après, on a eu droit à une sorte de répétition: le défenseur autrichien descend l'attaquant polonais, qui transforme son deuxième penalty (21e, 2-0). Ensuite, Lewandowski a profité d'un contre favorable sur la sortie du gardien adverse pour signer son triplé (23e, 3-0), soit son 12e but en Ligue des Champions cette saison et le 85e de sa carrière. Lors des neuf derniers matches à l'extérieur de Salzbourg contre des équipes allemandes, il y a eu en moyenne 3,6 buts et Serge Gnabry a tenu à conforter la statistique d'une frappe croisée (31e, 4-0).

Salzbourg allait encore couler un peu plus après la pause suite à une frappe du gauche de Thomas Müller (54e, 5-0). Le Bayern s'est alors mis en mode gestion et le RB en a profité pour réduire l'écart par un missile de Maurits Kjaergaard (61e,5-1). Mais Müller (83e, 6-1) et Leroy Sané (86e, 7-1) n'ont pas donné de répit aux Autrichiens.

Pour infliger à Liverpool sa première défaite de l'année 2022, l'Inter a démarré en pressant haut et a livré une belle bataille au milieu de terrain tout en proposant plus d'actions que son adversaire. Progressivement, les Reds se sont débarrassés de leur timidité offensive et sur un coup franc d'Alexander-Arnold batte, un coup de tête de Joel Matip s'est imprimé sur la transversale (31e). Les Nerazzurri sont également passés près du but d'ouverture sur un coup franc direct de Hakan Calhanoglu qu'Alisson a repoussé en plongeant (41e).

Liverpool a attaqué la deuxième période tambour battant. Sur une incursion d'Alexander-Arnold, Samir Handanovic est sorti dans le vide et le ballon est arrivé à Mohammed Salah, qui a frappé sur le montant alors que le but était vide (52e). Si Liverpool était est beaucoup mieux offensivement, ce n'était pas le cas derrière. Sur une mauvaise relance de Matip, Alexis Sanchez a glissé le ballon à Lautaro Martinez, qui a trouvé la lucarne opposée (62e, 0-1). L'Inter avait à peine semé le doute chez son adversaire qu'elle s'est retrouvée à dix suite à l'exclusion de Sanchez (63e, 2 jaunes).

Liverpool a bien tenté de profiter de la situation et Salah a encore pris un poteau, le troisième pour son équipe (76e). La fin de la rencontre s'est déroulée dans le camp interiste avec Liverpool lancé à la recherche de l'égalisation, qui n'est jamais arrivée.

