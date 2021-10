Menés 0-2 à la mi-temps, les Anglais ont renversé la vapeur, Cristiano Ronaldo inscrivant le but décisif. On notera aussi les victoires du Barça, de la Juventus et du Bayern. Côté belge, Vertonghen et Benfica ont subi une lourde défaite, tout comme le Wolfsburg de Casteels, Bornauw, Vranckx et Lukebakio. Onana et Lille ont partagé alors que Lukaku est sorti blessé.

Les derniers matchs de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions avaient lieu mercredi soir. Manchester United a remporté une spectaculaire victoire, 3-2 contre l'Atalanta après avoir été mené 0-2, tandis que le Barça a pris ses premiers points dans cette campagne en remportant son duel contre le Dynamo Kiev, 1-0.

null © iStock

LE BARCA DEBLOQUE SON COMPTEUR, LE BAYERN S'IMPOSE LARGEMENT

Dans le groupe E, le FC Barcelone a débloqué son compteur en remportant une courte victoire, 1-0, contre le Dynamo Kiev. Le Barça a pu compter sur un but de son emblématique défenseur Gerard Pique (36e) pour empocher ses premiers points de la saison en Ligue des Champions.

Le Benfica de Jan Vertonghen, titulaire au coeur de la défense lisboète, s'est incliné contre le Bayern Munich, 0-4. Après deux buts annulés, l'un pour une faute de main de Lewandowski et l'autre pour un hors-jeu de Müller, Sané a offert l'ouverture du score au club bavarois (0-1, 70e). Le Bayern a ensuite déroulé, avec des buts d'Everton contre son camp (0-2, 80e), de Lewandowski (0-3, 82e) et un doublé de Sané (0-4, 85e). Vertonghen a disputé l'entièreté de la rencontre.

Les Bavarois sont en tête avec 9 points, devant leur adversaire du jour, Benfica, qui en compte 4. Le FC Barcelone est 3e avec 3 points et le Dynamo Kiev est à la traîne, 4e avec 1 point.

null © iStock

REMONTADA DE MANCHESTER UNITED, L'INEVITABLE RONALDO BUTEUR DECISIF

Dans le groupe F, Manchester United et l'Atalanta ont fait le spectacle dans un match qui a abouti à la victoire des Red Devils. Les Italiens ont pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps avec des buts de Pasalic (0-1, 15e) et Demiral (0-2, 29e). Manchester United ne s'est pas avoué vaincu pour autant et est revenu via Rashford (1-2, 53e) et Maguire (2-2, 75e).

C'est l'inévitable Cristiano Ronaldo qui a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre d'une reprise de la tête imparable son 137e but en 179 renconrte en Ligue des Champions (3-2, 81e). Villarreal est venu chercher les trois points sur le terrain des Young Boys Berne avec une victoire convaincante, 1-4, dans l'autre rencontre du groupe. Pino (0-1, 6e) et Moreno (0-2, 16e) ont donné l'avantage au sous-marin jaune en première mi-temps. Elia a répondu pour les Suisses (1-2, 77e), mais Moreno (1-3, 89e) et Chukwueze (1-4, 90e+2) ont confirmé la victoire espagnole. Le classement du groupe F est indécis: Manchester United prend la tête avec 6 points, suivi par l'Atalanta et Villarreal qui comptent 4 points chacun. Les Young Boys, tombeurs des Mancuniens lors de la 1re journée, sont 4e avec 3 points.

null © iStock

WOLFSBURG BATTU, LILLE ET SEVILLE PARTAGENT

Dans le groupe G, Wolfsburg s'est incliné 3-1 à Salzbourg, avec trois Belges alignés d'entrée. Le capitaine Koen Casteels défendait les filets allemands, tandis que Aster Vranckx au milieu et Dodi Lukebakio en attaque étaient chargés de l'animation du jeu. Les trois compatriotes ont disputé tput le match, et Sebastiaan Bornauw est quant à lui resté sur la touche. Salzbourg a pris l'avantage par Adeyemi (1-0, 3e) mais l'ancien Anderlechtois Nmecha a égalisé pour Wolfsburg (1-1, 15e). En deuxième mi-temps, Okafor a redonné l'avantage à Salzbourg (2-1, 65e) avant de mettre définitivement les siens à l'abri (3-1, 77e).

L'autre rencontre du groupe a vu Lille et Séville se quitter dos à dos sur un score vierge, 0-0. Amadou Onana était titulaire pour la première fois en Ligue des Champions cette saison et a disputé 71 minutes avant d'être remplacé par Xeka. Au classement, seul le RB Salzbourg se détache en tête du groupe G avec 7 points. Les trois autres équipes se tiennent dans un mouchoir de poche: Séville, 3 points, est 2e et Lille et Wolfsburg sont 3e et 4e avec chacun 2 points.

null © iStock

LA JUVE SUR LE BUZZER, LUKAKU SORT BLESSE A MALMÖ

Dans le groupe H, la Juventus a attendu les dernières minutes pour arracher la victoire au Zenit, 0-1, sur un but de Kulusevski (86e).

Chelsea a remporté une large victoire contre Malmö, 4-0. Romelu Lukaku était titulaire à la tête de l'attaque des Blues, mais le Diable Rouge s'est blessé en subissant un tacle dans la surface adverse à la 19e minute, avant de devoir quitter le terrain quelques minutes plus tard. Son travail a néanmoins permis à son équipe d'obtenir un penalty transformé par Jorginho (2-0, 21e) après l'ouverture du score de Christensen (1-0, 9e). Havertz, monté à la place de Lukaku, a marqué en 2e mi-temps (3-0, 48e), avant un nouveau penalty de Jorginho (4-0, 57e).

Chelsea et la Juve est donc en tête du groupe avec 9 points, suivie par Chelsea et ses 6 points. Malmö est dernier, sans le moindre point et n'ayant toujours pas réussi à marquer, derrière le Zenit, 3 points.

Les derniers matchs de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions avaient lieu mercredi soir. Manchester United a remporté une spectaculaire victoire, 3-2 contre l'Atalanta après avoir été mené 0-2, tandis que le Barça a pris ses premiers points dans cette campagne en remportant son duel contre le Dynamo Kiev, 1-0.Dans le groupe E, le FC Barcelone a débloqué son compteur en remportant une courte victoire, 1-0, contre le Dynamo Kiev. Le Barça a pu compter sur un but de son emblématique défenseur Gerard Pique (36e) pour empocher ses premiers points de la saison en Ligue des Champions. Le Benfica de Jan Vertonghen, titulaire au coeur de la défense lisboète, s'est incliné contre le Bayern Munich, 0-4. Après deux buts annulés, l'un pour une faute de main de Lewandowski et l'autre pour un hors-jeu de Müller, Sané a offert l'ouverture du score au club bavarois (0-1, 70e). Le Bayern a ensuite déroulé, avec des buts d'Everton contre son camp (0-2, 80e), de Lewandowski (0-3, 82e) et un doublé de Sané (0-4, 85e). Vertonghen a disputé l'entièreté de la rencontre.Les Bavarois sont en tête avec 9 points, devant leur adversaire du jour, Benfica, qui en compte 4. Le FC Barcelone est 3e avec 3 points et le Dynamo Kiev est à la traîne, 4e avec 1 point.Dans le groupe F, Manchester United et l'Atalanta ont fait le spectacle dans un match qui a abouti à la victoire des Red Devils. Les Italiens ont pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps avec des buts de Pasalic (0-1, 15e) et Demiral (0-2, 29e). Manchester United ne s'est pas avoué vaincu pour autant et est revenu via Rashford (1-2, 53e) et Maguire (2-2, 75e). C'est l'inévitable Cristiano Ronaldo qui a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre d'une reprise de la tête imparable son 137e but en 179 renconrte en Ligue des Champions (3-2, 81e). Villarreal est venu chercher les trois points sur le terrain des Young Boys Berne avec une victoire convaincante, 1-4, dans l'autre rencontre du groupe. Pino (0-1, 6e) et Moreno (0-2, 16e) ont donné l'avantage au sous-marin jaune en première mi-temps. Elia a répondu pour les Suisses (1-2, 77e), mais Moreno (1-3, 89e) et Chukwueze (1-4, 90e+2) ont confirmé la victoire espagnole. Le classement du groupe F est indécis: Manchester United prend la tête avec 6 points, suivi par l'Atalanta et Villarreal qui comptent 4 points chacun. Les Young Boys, tombeurs des Mancuniens lors de la 1re journée, sont 4e avec 3 points.Dans le groupe G, Wolfsburg s'est incliné 3-1 à Salzbourg, avec trois Belges alignés d'entrée. Le capitaine Koen Casteels défendait les filets allemands, tandis que Aster Vranckx au milieu et Dodi Lukebakio en attaque étaient chargés de l'animation du jeu. Les trois compatriotes ont disputé tput le match, et Sebastiaan Bornauw est quant à lui resté sur la touche. Salzbourg a pris l'avantage par Adeyemi (1-0, 3e) mais l'ancien Anderlechtois Nmecha a égalisé pour Wolfsburg (1-1, 15e). En deuxième mi-temps, Okafor a redonné l'avantage à Salzbourg (2-1, 65e) avant de mettre définitivement les siens à l'abri (3-1, 77e). L'autre rencontre du groupe a vu Lille et Séville se quitter dos à dos sur un score vierge, 0-0. Amadou Onana était titulaire pour la première fois en Ligue des Champions cette saison et a disputé 71 minutes avant d'être remplacé par Xeka. Au classement, seul le RB Salzbourg se détache en tête du groupe G avec 7 points. Les trois autres équipes se tiennent dans un mouchoir de poche: Séville, 3 points, est 2e et Lille et Wolfsburg sont 3e et 4e avec chacun 2 points. Dans le groupe H, la Juventus a attendu les dernières minutes pour arracher la victoire au Zenit, 0-1, sur un but de Kulusevski (86e). Chelsea a remporté une large victoire contre Malmö, 4-0. Romelu Lukaku était titulaire à la tête de l'attaque des Blues, mais le Diable Rouge s'est blessé en subissant un tacle dans la surface adverse à la 19e minute, avant de devoir quitter le terrain quelques minutes plus tard. Son travail a néanmoins permis à son équipe d'obtenir un penalty transformé par Jorginho (2-0, 21e) après l'ouverture du score de Christensen (1-0, 9e). Havertz, monté à la place de Lukaku, a marqué en 2e mi-temps (3-0, 48e), avant un nouveau penalty de Jorginho (4-0, 57e). Chelsea et la Juve est donc en tête du groupe avec 9 points, suivie par Chelsea et ses 6 points. Malmö est dernier, sans le moindre point et n'ayant toujours pas réussi à marquer, derrière le Zenit, 3 points.