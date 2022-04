En marquant un triplé à Chelsea pendant que le Polonais restait muet à Villareal, KB9 a frappé un grand coup sur les deux tableaux.

Karim Benzema, auteur d'un nouveau triplé avec le Real Madrid mercredi à Chelsea (3-1), n'est plus qu'à un but de l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski au classement des buteurs de la C1 après les quarts de finale aller joués mardi et mercredi.

Le canonnier polonais n'a pas marqué sur le terrain de Villarreal (1-0) mais reste en tête avec douze buts, devant Benzema et Sébastien Haller (Ajax), tous deux à onze buts. Au classement "historique" de la Ligue des champions, Benzema (82 buts) revient à trois longueurs de Lewandowski (85), troisième derrière Lionel Messi (125) et Cristiano Ronaldo (140).

Classement des buteurs après les quarts de finale aller:

12 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

11 buts: Benzema (Real Madrid), Haller (Ajax Amsterdam)

8 buts: Salah (Liverpool)

7 buts: Nkunku (RB Leipzig)

6 buts: Arnaut Danjuma (Villarreal), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mahrez (Manchester City), Mbappé (Paris SG), Sané (Bayern Munich)

5 buts: Messi (Paris SG), Nunez (Benfica) 4 buts: Goncalves (Sporting Portugal), Griezmann (Atlético Madrid), Müller (Bayern Munich)

3 buts: Adeyemi (RB Salzbourg), André Silva (RB Leipzig), Berghuis (Ajax Amsterdam), David (Lille), Díaz (Liverpool), Dybala (Juventus Turin), Dzeko (Inter Milan), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern Munich), Haaland (Dortmund), Havertz (Chelsea), Malen (Dortmund), Mané (Liverpool), Okafor (RB Salzbourg), Paulinho (Sporting Portugal), Reus (Dortmund), Roberto Firmino (Liverpool), Sterling (Manchester City), Vanaken (Club Bruges), Werner (Chelsea), B. Yilmaz (Lille), Zapata (Atalanta Bergame)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus)

: 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 140 buts

2. Lionel Messi (Paris SG) 125

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 85

4. Karim Benzema (Real Madrid) 82 (+3)

5. Raul 71

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry et Thomas Müller (Bayern Munich) 50

9. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48 . Andrei Shevchenko 48

