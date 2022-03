Après la victoire du Paris Saint-Germain 1-0 le 15 février dernier, le Real Madrid a réussi l'exploit de retourner la situation mercredi lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Après un round d'observation de 25 minutes, c'est le Real Madrid qui se montrait dangereux le premier par l'intermédiaire de Karim Benzema qui reprenait un ballon errant mais sa frappe frôlait la lucarne de Gianluigi Donnarumma (25e). Les Parisiens ripostaient et pensaient même ouvrir le score mais le but de Kylian Mbappé était annulé pour une position de hors-jeu du passeur décisif, Nuno Mendes (34e). Mais ce n'était que partie remise, l'attaquant français, mis sur orbite par son acolyte Neymar, fermait subtilement son pied pour tromper Thibaut Courtois et permettre aux siens de prendre l'avantage (39e).

En deuxième période, Karim Benzema remettait les siens sur le bon chemin en profitant d'une erreur de Donnarumma et d'un bon service de Vinicius Junior (61e). Un quart d'heure plus tard, le même Vinicius, surpris de recevoir le ballon, ratait une opportunité énorme de remettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs (73e). Mais le double tournant du match intervenait quelques instants plus tard lorsque, après un joli numéro de Luka Modric et de Vinicius, Benzema, encore lui, inscrivait son deuxième but de la soirée et envoyait provisoirement les deux équipes aux prolongations (76e). Mais sur l'engagement, les Madrilènes récupéraient de suite le ballon et, quelques secondes et une mauvaise intervention de Marquinhos plus tard, Benzema surgissait pour inscrire de l'extérieur du pied le but qui qualifiait le Real Madrid (78e). Les hommes de Carlo Ancelotti se contentaient ensuite de contrôler la fin de match sans que le PSG ne parvienne à se montrer dangereux. Comme à l'habitude, Thibaut Courtois a joué toute la rencontre pour le Real alors qu'Eden Hazard n'a pas quitté le banc.

Les Madrilènes se qualifient donc pour les quarts de finale dont le tirage au sort aura lieu le 18 mars à Nyon.

