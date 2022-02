Kai Havertz et Christian Pulisic ont marqué les deux buts des champions en titre. Dans l'autre rencontre, Villareal a obtenu le partage contre la Juventus malgré un but très rapide de Dusan Vlahovic.

Chelsea s'est imposé sans grande difficulté face à Lille et Amadou Onana mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), avec un Romelu Lukaku aux abonnés absents.

Alors que l'on s'attendait à voir Romelu Lukaku titulaire face aux Nordistes, Thomas Tuchel faisait le choix de laisser le Diable Rouge, en méforme, sur le banc, au contraire d'Amadou Onana, titulaire côté lillois. Il ne fallait pas longtemps aux Londoniens pour trouver la faille : Kai Havertz reprenait un corner d'une tête piquée, trop puissante pour Leo Jardim (8e). Les 'Blues' se faisaient peur eux-mêmes dans la foulée mais la fausse queue d'Antonio Rudiger passait juste au-dessus du but d'Edouard Mendy (11e). Les hommes de Tuchel ne laissaient ensuite plus de place aux Lillois et continuaient à se procurer les plus grosses possibilités, par l'intermédiaire de Marcos Alonso qui mettait la défense en danger à deux reprises de volée (18e et 54e).

Chelsea finissait tout de même par inscrire un deuxième but significatif de sérénité en vue du match retour lorsque Ngolo Kanté transperçait la défense pour servir Christian Pulisic qui ne se faisait pas prier (63e). Les Londoniens se contentaient de gérer tranquillement leur résultat et faisaient tourner leur effectif, sans que Lukaku n'obtienne la moindre minute de temps de jeu. Onana, positionné très haut sur l'échiquier lillois dans un rôle ingrat, est sorti dès la 65e minute de jeu. Grâce à ce résultat confortable de deux buts à zéro, Chelsea peut entrevoir le match retour avec confiance, les deux équipes se retrouveront au Stade Pierre Mauroy de Lille le 16 mars prochain.

VILLAREAL ET LA JUVENTUS SE NEUTRALISENT

Villarreal et la Juventus se sont quittés sur un partage 1-1, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions de football.

Dusan Vlahovic, arrivé en janvier à la Juventus, ne mettait que 33 secondes avant d'ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Lancé en profondeur par Danilo, le jeune Serbe enchaînait un contrôle de la poitrine et une frappe croisée du droit qui effleurerait le poteau droit de Geronimo Rulli avant d'entrer dans la cage. Ce n'est pas le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 (marqué par Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes en 2006-2007), mais le 2e but le plus rapide de l'histoire pour un joueur qui effectuait ses premiers pas dans la compétition, après celui marqué par Yevhen Konoplyanka avec Séville le 15 septembre 2015 contre le Borussia Mönchengladbach (il avait inscrit le but du 3-0 19 secondes après son entrée en jeu à la 83e). Villarreal, vainqueur de la dernière Europa League, réagissait aussitôt, frôlant l'égalisation à deux reprises, avec une reprise manquée par Giovani Lo Celso qui heurtait l'arête de la cage (13e), et une autre d'Arnaut Danjuma (ex-Club Bruges), stoppée par Wojciech Szczesny (16e). L'égalisation tombait en seconde période, grâce à Daniel Parejo, qui surgissait dans le dos défense pour reprendre un service d'Etienne Capoue (66e). Le match retour se jouera le 16 mars.

