Ce soir, la Juventus et le Barça s'affrontent en Ligue des Champions. Sergiño Dest et Weston McKennie, deux joueurs issus de cette nouvelle génération d'Américains qui commencent à se faire un nom sur le Vieux continent, en seront probablement.

Cet été, le FC Barcelone s'est renforcé avec l'arrivée de deux jeunes pépites originaires des États-Unis. Le premier, Sergiño Dest est arrivé en Catalogne après un long bras de fer entre le Barça et le Bayern Munich. L'Ajax a accepté de se séparer de son poulain pour la somme de 21 millions d'euros. Le nouveau numéro 2 blaugrana a signé un contrat le liant cinq saisons au club. Le joueur de 19 ans possède la double nationalité (il est Americano-Néerlandais), mais a récemment choisi de défendre les couleurs des States, avec lesquels il a déjà disputé trois rencontres. Il est également devenu le premier Américain à défendre les couleurs du Barça en Liga et en Champions League, mais également le premier Américain à jouer un Clásico (perdu 1-3 par le Barça). Le deuxième s'appelle Konrad de la Fuente. Né à Miami, en Floride, il rejoint la capitale catalane à dix ans lorsque son père accepte un poste au consulat haïtien de Barcelone. Il a depuis lors fait toutes ses classes au Barça, où il s'entraîne souvent avec le noyau A, mais joue la majorité des matches avec l'équipe réserve. L'ailier de 19 ans n'a pour l'instant joué que quelques rencontres amicales avec son club formateur, mais compte bien devenir un des cadres du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions.Du côté de la Juventus, Weston McKennie est devenu le premier footballeur américain à porter le maillot bianconero. L'accord passé entre la Vieille Dame et Schalke 04 cet été prévoit un prêt payant d'une saison (4,5 millions d'euros), avec une option d'achat obligatoire de 18,5 millions d'euros si le joueur atteint certains objectifs sportifs. Le jeune milieu de terrain de 22 ans a joué un total de 32 matches la saison dernière en Allemagne et a marqué trois buts. Le joueur, né au Texas, est également un fervent défenseur de la cause Black Lives Matter . Il avait porté l'année dernière un brassard avec l'inscription "Justice for Georges" après les incidents qui s'étaient déroulés aux États-Unis. McKennie confiait alors : "Je ressentais cela comme une responsabilité : premièrement en tant qu'Américain, puis en tant qu'Afro-Américain. Je ressentais le besoin de provoquer une prise de conscience de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai reçu beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de haine." En effet, ce dernier avait reçu des messages de supporters du type "Tu es un joueur de football, tu ne devrais pas faire de politique", ce à quoi le coéquipier de Cristiano Ronaldo avait répondu, lors d'une campagne avec Adidas : "Quand j'y pense, je ne vois pas du tout cela comme quelque chose de politique. Une personne a perdu la vie, je ne vais pas me taire et faire des dribbles. Je ne vais pas me taire juste parce que les gens pensent que je devrais simplement jouer au football. Je ne veux pas seulement être reconnu comme un grand joueur. Je veux être reconnu comme un grand être humain, une grande personne, et c'est ce que j'essaie de faire. Créer un héritage."Ces trois joueurs font partie d'une nouvelle génération d'Américains que l'on pourrait retrouver sur les pelouses de Champions League cette saison. Du côté de Stamford Bridge, Christian Pulisic, déjà auteur d'une bonne première saison chez les Blues, pourrait bientôt devenir un élément indispensable de l'équipe de Frank Lampard. À Dortmund c'est Giovanni Reyna qu'il ne faudra pas perdre de vue. Le fils de l'ancien international Claudio Reyna, débarqué à Dormtund à seize ans, est devenu le plus jeune Ricain à jouer en Bundesliga, à 17 ans et 66 jours. Déjà titulaire à cinq reprises avec le BVB cette saison en championnat, il a déjà marqué une fois et délivré trois passes décisives. Ce dernier confiait récemment à Sports Illustrated : "Nous (les États-Unis, ndlr) avons un noyau jeune, vraiment très bon. Et je pense que nous pouvons construire quelque chose avec ce groupe pour les dix prochaines années. Nous pouvons être ensemble pendant longtemps. C'est donc une période passionnante pour le football américain et je suis vraiment très excité de faire partie de ce groupe."Gregg Berhalter, le sélectionneur de l'équipe nationale américaine se réjouit de cette situation et confirmait le changement de dimension à SiriusXM : "Lorsqu'on jouait et que nous affrontions des gars comme Francesco Totti, Ronaldo ou Christian Vieri, nous voulions leur maillot à la fin du match tandis que maintenant, nos joueurs jouent avec ce genre de personnalités et s'entrainent avec eux chaque jour. C'est un autre niveau."Leandro Thibaut (st.)