En France, la Ligue 1 a déjà repris ses droits le week-end dernier et le bal des autres grands championnats européens va lui aussi bientôt reprendre. Avec Sport/FootMagazine, soyez prêts pour le départ !

Le 11 août, retrouvez le numéro spécial Sport/FootMagazine sur tous les grands championnats européens. Tous les clubs d'Allemagne, d'Angleterre, de France, d'Italie, des Pays-Bas et d'Espagne seront passés au crible. Dans ce magazine XXL, vous trouverez les noyaux et toutes les informations à savoir sur toutes les équipes des plus grandes compétitions continentales. Vous y trouverez également des infos sur l'entraîneur, des portraits de joueurs à suivre et un aperçu des transferts.

Vous aurez également l'occasion de découvrir un grand reportage sur chaque pays. En Angleterre, le retour des rêves à Manchester United attire l'attention. Sera-ce enfin la bonne pour les Red Devils après 8 saisons décevantes ? En Italie, nous nous intéressons au nouveau venu, Venise. Nous nous sommes entretenus avec les amis de Thorgan Hazard, l'un des membres du trio belge du Borussia Dortmund. En Espagne, nous avons interviewé Landry Dimata, qui jouera en Liga sous le maillot de l'Espanyol de Barcelone après des saisons de galère et de blessures à Anderlecht. En Italie, focus sur le gardien du PSG et héros de l'EURO, Gianluigi Donnarumma. Enfin, aux Pays-Bas, on revient sur le transfert très discuté de Steven Berghuis de Feyenoord à l'Ajax.

Le numéro spécial championnats européens de Sport/FootMagazine compte 212 pages et sera disponible en librairie jusqu'au 25 août. Achetez-le maintenant !

