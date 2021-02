L'Antwerp s'apprête à affronter un grand nom du foot européen : les Glasgow Rangers. Revenus de nulle part, les hommes de Steven Gerrard disposent d'un effectif bien balancé. Focus sur trois adversaires du Great Old à surveiller de près.

Les Anversois feront-ils mieux que le Standard, jeudi soir ? Toute la Belgique l'espère ! Assez impressionnant lors de la phase de poules, l'Antwerp a quand même causé pas mal de problèmes à Tottenham. Mais face à eux, ce sont des Rangers très costauds que l'on va retrouver. Leader impressionnant du championnat écossais avec 18 points d'avance, les hommes de Steven Gerrard sont bien évidemment favoris de cette double confrontation. Franky Vercauteren et ses hommes devront faire attention à trois joueurs en particulier : Alfredo Morelos, James Tavernier et Ianis Hagi. Le meilleur attaquant de l'histoire du club écossais. Ou, en tout cas, le meilleur buteur de tous les temps devant la légende du club, Ally McCoist. Il faut dire que l'attaquant de 24 ans est une véritable machine à marquer depuis son arrivée en Scottish Premiership en 2017. Cette saison, en 21 matches, il a marqué sept fois et délivré trois passes décisives. De belles statistiques pour un attaquant décrit comme étant un enfant terrible du football colombien.Aura-t-on droit à un match dans le match avec Didier Lamkel Zé ? 17 goals, quinze passes décisives. Ce sont les stats de ce joueur. Des chiffres à rendre jaloux n'importe quel joueur... Vous pensez certainement qu'il est attaquant, non ? Eh bien non, Tavernier est bel et bien arrière latéral. Un arrière latéral très prolifique, certes, mais un arrière latéral quand même. L'Anglais de 29 ans a toujours eu de très bons états de service. Il n'est pas seulement un défenseur très offensif, il est aussi ultra redoutable sur les phases arrêtées. Son but face à Dundee United montre en tout cas aux Anversois qu'il ne faudra pas faire de fautes à l'entrée de la surface... Hagi est un ancien joueur de Jupiler Pro League. Acheté à prix d'or par Genk (six millions d'euros), il a vite été qualifié de déception dans le Limbourg. En Écosse, par contre, le Roumain a explosé. Le milieu offensif a un peu plus de 60% de temps de jeu. Il n'est plus du tout le joueur brouillant qu'il était durant sa période genkoise. Cette saison, il a déjà inscrit quatre buts, mais surtout déjà donné neuf assists. À 22 ans, il arrive seulement à se détacher de cette étiquette de "fils de" - il n'est ni plus ni moins que le fils de l'ancienne gloire roumaine, Gheorge Hagi. L'Antwerp devra se méfier de ce joueur qui voudra certainement prouver à la Belgique que son passage à Genk n'était qu'une erreur dans son parcours. Arthur Gosset (st.)