Ces pépites de l'Ajax que l'Europe s'arrache

. Frenkie de Jong

Son départ est déjà acté. Longtemps courtisé par le PSG, le Néerlandais Frenkie de Jong (21 ans) a finalement choisi en janvier le FC Barcelone, qu'il ne rejoindra qu'à la fin de cette saison. Le club catalan a déboursé 75 M EUR, plus 11 M EUR en primes diverses, pour arracher l'un des talents les plus suivis d'Europe.

Milieu de terrain polyvalent, il a rejoint l'Ajax à 18 ans, suite à l'insistance de trois anciennes gloires, Bergkamp, Frank de Boer et Jaap Staam. D'abord cantonné à l'équipe réserve, De Jong a rapidement gravi les échelons vers ces sommets qu'il est appelé à côtoyer de nombreuses années encore.

Capable de dépanner en défense centrale, c'est plutôt au milieu de terrain qu'il peut au mieux laisser exprimer ses qualités athlétiques hors normes, son sens de l'anticipation et sa précision dans les passes.

Frenkie de Jong est devenu depuis l'entame de la saison une valeur sûre de son équipe nationale (5 sélections), qui disputera l'été prochain le Final Four de la Ligue des Nations. Avec sa gueule d'ange mais son énorme volume de jeu, il est parfois comparé à Sergio Busquets, le joueur qu'il est censé remplacer à terme au coeur du jeu catalan...

. Matthijs de Ligt

Talent à vendre! Agé d'à peine 19 ans, Matthijs de Ligt est sans aucun doute la pépite la plus convoitée de l'Ajax, où il évolue depuis ses neuf ans, et de l'équipe nationale des Pays-Bas (13 sélections).

Défenseur central d'autorité, déjà promu capitaine, De Ligt suscite à la fois respect et convoitises tant ses prestations sont empreintes de classe et de sang-froid.

Aujourd'hui, ses qualités de tout grand en devenir rendent fous les dirigeants des plus grands clubs européens, au rang desquels on retrouve notamment ceux de Manchester City, du Bayern, de Barcelone, du PSG et de la Juventus. Sa valeur marchande, estimée à 65 millions d'euros, pourrait encore flamber sous le jeu de l'offre et de la demande.

Reste, pour De Ligt, à poser le bon choix de carrière. Et à confirmer ses qualités dans un vrai grand championnat, deux ans après avoir été le plus jeune joueur à disputer une finale européenne (en Ligue Europa).

. Donny van de Beek

Certainement moins connu ou "bling bling" que ses équipiers De Ligt ou De Jong, Donny van de Beek (21 ans) est également une pépite à suivre.

Présent à l'Ajax depuis qu'il a fêté son 11e anniversaire, ce milieu de terrain plus costaud, capable de se projeter vers l'avant, s'appuie sur une bonne frappe de balle qui lui permet de marquer régulièrement (10 buts et 7 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues).

Pas toujours titulaire, pas toujours exceptionnel non plus, il abat en revanche un travail considérable entre les lignes, au profit de son équipe, dont il est un maillon fort à la récupération.

International néerlandais (5 sélections), parfois un peu gauche techniquement, sa valeur est aujourd'hui estimée à une grosse vingtaine de millions d'euros, ce qui explique qu'il est notamment sur les tablettes du PSG pour remplacer Adrien Rabiot, mais aussi de plusieurs clubs de Premier League, au rang desquels Chelsea, Manchester United ou Tottenham.