L'attaquant argentin du FC Barcelone tiendra une conférence de presse ce mercredi à midi. Il devrait y annoncer la fin de sa carrière en raison de problèmes cardiaques.

Sergio Agüero, 33 ans, tiendra mercredi sur le coup de 12h une conférence de presse qui portera sur son avenir. Selon toute vraisemblance, le prolifique attaquant argentin, passé de Manchester City au FC Barcelone lors du mercato estival, devrait annoncer la fin de sa carrière en raison de problèmes cardiaques.

Agüero, qui sera accompagné de son président Joan Laporta dans les travées du Camp Nou, a souffert de douleurs à la poitrine et de problèmes respiratoires lors du match contre Alavés le 30 octobre. Il a été remplacé peu avant la mi-temps et admis à l'hôpital dans la foulée.

Des examens ont révélé une arythmie cardiaque, mettant initialement le joueur sur la touche pour trois mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation. L'Argentin est arrivé gratuitement de Manchester City l'été dernier. En raison d'une blessure au mollet, il n'a pu faire ses débuts que le mois dernier dans l'équipe de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman, aujourd'hui limogé, et qui est désormais entraînée par l'Espagnol Xavi.

Le 'Kun' est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City et, avec 184 goals en Premier League, il est aussi le meilleur buteur étranger du championnat anglais. Avec l'Albiceleste, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 avant de soulever la Copa America cet été. Il est le 3e meilleur buteur de la sélection argentine avec 41 buts en 101 apparitions.

