Le but marqué par le Portugais contre Valence, le 29 avril 2017, avait une saveur particulière.

Ils ont beau tomber presque toutes les semaines quand on s'appelle Cristiano Ronaldo, certains buts ont plus de saveur que d'autres. Prédateur attentif dans sa chasse aux records, le Portugais sait probablement, quand il place son front au bout d'un centre de Daniel Carvajal, que cette tête décroisée qui ouvre le score face à Valence est un morceau d'histoire.

Bien lancé sur la route de son cinquième Ballon d'or, qui sera le quatrième conquis en cinq ans dans un duel avec Lionel Messi qui semble alors tourner en sa faveur, le numéro 7 du Real marque ce jour-là son 367e but en championnat : 3 pour le Sporting, 84 pour Manchester United, et 280 pour la Casa Blanca. Suffisant pour dépasser la marque établie par Jimmy Greaves. Champion du monde en 1966, l'Anglais avait marqué 366 fois en championnat, principalement pour le compte de Chelsea puis de Tottenham, collectionnant six titres de meilleur buteur du championnat d'Angleterre.

Cristiano Ronaldo a aujourd'hui porté ce record à 440 buts. Mais Lionel Messi est à l'affût...

Quelques minutes plus tard, Ronaldo manquera même l'occasion de passer à 368, loupant un penalty face à Diego Alves, le gardien de Valence. Le Brésilien est sa bête noire dans l'exercice, puisque c'est la troisième fois qu'il refuse le chemin des filets à Ronaldo depuis les onze mètres. Suite à l'égalisation des Ché, il faudra finalement l'intervention de Marcelo pour offrir la victoire au Real de Zidane, alors définitivement lancé vers le titre de champion d'Espagne, le premier du club depuis 2012.

Depuis ce 29 avril 2017, Cristiano a évidemment eu l'occasion d'emmener ce record dans une autre dimension. Son compteur de buts en championnat s'élève désormais à 440. Loin de constituer un matelas confortable. Car évidemment, la Pulga n'est jamais bien loin. Le sextuple Ballon d'or argentin rôde à deux longueurs de son rival de toujours, avec 438 buts.

