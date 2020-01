Edinson Cavani, devenu remplaçant malgré son statut de meilleur buteur de l'histoire du Paris SG, "a demandé à partir" dès cet hiver à l'Atlético Madrid, a reconnu dimanche Leonardo, le directeur sportif parisien, devant la presse.

"C'est vrai aujourd'hui qu'il a demandé à partir. On étudie la situation. C'est vrai aussi qu'on a eu une proposition de l'Atlético Madrid, mais on ne l'a pas retenue", a déclaré le dirigeant brésilien en zone mixte, après la qualification en 8e de finale de Coupe de France acquise à Lorient (1-0).

Le PSG ne souhaite pas voir partir l'Uruguayen, mais "on est à l'écoute, parce qu'on respecte beaucoup le joueur", a-t-il ajouté à propos de l'avant-centre aux 198 buts sous le maillot parisien. Cependant, il n'y a "pas eu de contact ces derniers jours" avec l'Atlético, d'après lui.

Idole du Parc des princes, l'ancien du Napoli a glissé dans la hiérarchie des attaquants du PSG depuis l'arrivée de Mauro Icardi, prêté cette saison par l'Inter Milan.

Interrogé sur un potentiel départ du "Matador", bientôt 33 ans, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel s'est montré agacé en conférence de presse d'après-match dimanche, avant la prise de parole de Leonardo.

"Je l'ai déjà dit beaucoup de fois, je ne vais pas répéter toujours la même chose. Si on veut obtenir notre objectif (gagner le plus de titres possible, ndlr), c'est mieux avec +Edi+, oui", a-t-il d'abord répondu.

Serait-ce un coup dur si Cavani partait ?, a-t-il été relancé. "Je ne parle pas de ça. Pourquoi on parle toujours de +Edi+ ? Aller en parler avec Leonardo. Avec moi on peut parler de ce match. Moi je pense à ce match et à l'entraînement de demain. C'est difficile à accepter ?", a-t-il lâché.

