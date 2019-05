Le natif d'Arlon (23 ans) serait sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Timothy Castagne pourrait en effet rejoindre Naples et son coéquipier en équipe nationale Dries Mertens dès cet été. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le Belge aurait déjà un accord personnel avec l'équipe napolitaine. Un accord doit toutefois encore être trouvé entre les deux clubs italiens. Le montant du transfert pourrait s'élever à environ 20 millions d'euros, toujours selon HLN.

Le Diable Rouge, auteur d'une excellente individuelle (5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues) et collective (l'Atalanta est pour l'instant 3e de Serie A), pourrait franchir un palier important dans sa jeune carrière. Après Virton, Genk et l'Atalanta, le Luxembourgeois, s'il signe à Naples, se positionnerait comme un point incontournable pour le futur de l'équipe nationale.