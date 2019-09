Mené à deux reprises et réduit à dix suite à l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles (41e), Arsenal a battu Aston Villa dimanche lors de la 6e journée du championnat d'Angleterre de football. Björn Engels, qui a notamment reçu une carte jaune (83e), n'a pas vécu une bonne journée avec les Villans. Liverpool, sans Divock Origi, s'est imposé 1-2 à Chelsea et reste leader avec le maximum de points (18). Timothy Castagne a arraché un point pour l'Atalanta. Axel Witsel n'a pas empêché Dortmund de perdre des points à Francfort.

Aston Villa a ouvert la marque par John McGinn (20e, 0-1) mais les Gunners ont répliqué par Nicolas Pepe sur penalty provoqué par Engels (59e, 1-1). Villa alignait plusieurs joueurs ayant transité par le championnat de Belgique, Marvelous Nakamba, Mahmoud Trezeguet Hassan et Wesley, qui a redonné l'avance aux visiteurs (60e, 1-2). Ce but de l'ex-Brugeois n'a pas assommé les Gunners qui ont empoché la victoire grâce à Calum Chambers (81e, 2-2) et à Pierre-Emerick Aubameyang (84e, 3-2) sur un coup franc pour une faute d'Engels. Au classement, Arsenal (11 points) occupe la 4e position et Aston Villa (4) la 18e.

Trent Alexander-Arnold (14e) et Roberto Firmino (30e, 0-2) ont permis à Liverpool de conserver son sans-faute. N'Golo Kanté a réduit l'écart pour Chelsea (71e, 1-2) juste avant que Michy Batshuayi ne fasse son apparition sur le terrain (77e). Cette troisième montée au jeu n'aura pas été la bonne pour le Diable rouge, qui a eu une bonne occasion d'égaliser sur un centre du fond dans le petit rectangle. Sa reprise de la tête est passée juste à côté (88e). Chelsea (8 points) est 11e.

En Italie, l'Atalanta a réussi une jolie remontée face à la Fiorentina (2-2). Pour son retour, Timothy Castagne a fait fort: il a marqué le but de l'égalisation dans le temps additionnel (90e+5, 2-2). Les Florentins ont creusé l'écart par Federico Chiesa (24e, 0-1) et Franck Ribéry (66e, 0-2). Mais cela ne s'est pas révélé suffisant puisque Josip Ilicic a égalisé (84e, 1-2) et Castagne a surgi en fin de match (90e+5, 2-2). Sur ce, l'Atalanata (7 points) recule en 5e position et la Fiorentina (2 points) se retrouve dernière.

En Allemagne, Dormund a encore perdu des points à Francfort (2-2) malgré un but (11e, 0-1) et un assist sur celui de Sancho (66e, 1-2) d'Axel Witsel. Thorgan Hazard a également joué tout le match avec les Borussen et il a même distillé l'assist sur le but d'ouverture de Witsel. Francfort a refait deux fois son retard par Andre Silva (43e, 1-1) et par Thomas Delaney, qui a marqué contre son camp (88e, 2-2). Dortmund (10 points) se retrouve 3e derrière le Bayern (11) et Leipzig (13). Francfort (7) est 9e.

Aux Pays-Bas, l'AZ a arraché sa quatrième victoire à ADO La Haye 0-1, grâce à un but sur penalty de Teun Koopmeiners (75e). Stijn Wuytens a joué tout le match avec l'équipe d'Alkmaar, qui est 4e avec 13 points, un de moins que le trio de tête (Ajax, PSV, Vitesse).