Iker Casillas envisage de briguer la présidence de la Fédération espagnole de football (RFEF), rapportent mercredi plusieurs médias ibériques.

Selon la radio Cadena Ser, le capitaine champion du monde 2010 avec la Roja a "pris la décision de se présenter" à la tête de la RFEF et a fait part de ses intentions à la secrétaire d'Etat aux Sports et présidente du Conseil supérieur des sports (CSD), Irene Lozano.

Contacté par l'AFP, le CSD n'a fait aucun commentaire.

Selon le journal As, le gardien du FC Porto, 38 ans, a rencontré Irene Lozano afin de se renseigner si une élection anticipée à la tête de la RFEF allait être organisée. Le quotidien madrilène écrit toutefois ne pas savoir si Casillas a clairement manifesté envie de se présenter.

Le nom de Casillas est évoqué depuis plusieurs semaines comme un candidat possible contre l'actuel président Luis Rubiales, en conflit perpétuel avec son homologue de la Ligue professionnelle, Javier Tebas, et dont la gestion est contestée.

Le nom de l'ex-chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait également été évoqué dans la presse.

Les élections, qui n'ont pas encore été convoquées officiellement, doivent normalement avoir lieu au second semestre 2020, après les Jeux olympiques de Tokyo. Mais la direction de la RFEF a demandé à les avancer au premier semestre, en raison de l'Euro du 12 juin au 12 juillet.

