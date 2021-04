L'attaquant international uruguayen Luis Suarez souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche, a annoncé mercredi son club de l'Atletico Madrid, et il manquera le match de championnat dimanche contre le Betis Séville, rencontre pour laquelle il était de toute façon suspendu.

Même si l'entraîneur Diego Simeone a récupéré Joao Felix, Yannick Carrasco (dont le dernier match remonte au 21 mars) et Stefan Savic lors de la session d'entraînement de mercredi matin, l'absence du "goleador" uruguayen sera d'autant plus difficile à combler que Moussa Dembélé, l'avant-centre recruté de Lyon en janvier, est lui aussi indisponible, victime d'un malaise vagal à l'entraînement le 23 mars.

Suarez a quitté l'entraînement visiblement gêné par des douleurs mercredi matin, et après qu'il a passé des examens médicaux, l'Atletico Madrid a confirmé qu'il souffrait d'une lésion musculaire à la jambe gauche.

L'Atletico n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de l'attaquant uruguayen, mais selon la presse spécialisée espagnole, le "Pistolero" pourrait être absent trois semaines.

Si le pronostic se confirme, Suarez manquera les matches de Liga contre le Betis, donc puis contre Eibar, Huesca et l'Athletic Bilbao. L'objectif est de le voir revenir le 1er ou 2 mai contre le promu Elche pour la 34e journée du championnat.

Cette blessure arrive au plus mauvais moment alors que le sprint final de Liga va être lancé. L'Atletico, leader fébrile (1er avec un point d'avance sur le Barça et trois sur le Real Madrid), est au plus mal dans la quête de son premier titre domestique depuis 2014. Il sort d'un cuisant revers 1-0 à Séville le week-en dernier.

