Avant le départ du Real Madrid pour une tournée aux Etats-Unis, l'entraîneur italien est revenu sur une position à laquelle il verrait bien le capitaine des Diables rouges, qui entamera la nouvelle saison plus fit que jamais.

"Je n'ai pas le droit de parler de transferts, mais je dis déjà que c'est terminé. Nous n'allons pas faire venir quelqu'un d'autre. Nous sommes bien maintenant." Carlo Ancelotti était invité à évoquer le mercato du Real Madrid dans les prochaines semaines. Notamment à propos d'un secteur offensif qui est le centre de toutes les attentions.

Les Merengue sont désormais partis aux Etats-Unis pour une tournée lors de laquelle, ils affronteront le FC Barcelone (dimanche 24 juillet) et la Juventus (dimanche 31 juillet).

Eden Hazard, plus fit que jamais, a également traversé l'Atlantique avec l'équipe championne d'Europe. Les médias espagnols ont d'ailleurs insisté sur son état de forme physique à son retour de vacances, "plus maigre et plus motivé que jamais", écrivaient certains médias.

Carlo Ancelotti a d'ailleurs évoqué en conférence de presse le poste de faux 9 : "Nous avons plusieurs options pour ce poste. Benzema est le numéro un, mais ce sera une saison étrange, différente des autres, avec une Coupe du monde qui va couper le calendrier en deux. Ensuite, il faut voir quelles sont les options possibles. Mon plan serait de faire évoluer Eden à cette position. Avec les qualités qu'il possède, cela pourrait bien se passer. Marco Asensio est un autre joueur que je pourrais aussi voir dans ce rôle."

Faux 9, le nouveau destin d'Eden Hazard à l'ombre du Santiago Bernabeu ?

