Titularisé dimanche pour la première fois depuis trois mois lors du match face à Cadix, Eden Hazard s'est retrouvé pour la deuxième fois de suite mercredi dans le onze de base du Real Madrid, qui est allé s'imposer 1-2 à Bilbao dans un match avancé de la 21e journée du championnat d'Espagne. Le Diable Rouge a été remplacé à la 86e minute.

"Hazard a été bon dans ce match", a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti après la rencontre. "C'est vrai que personnellement il a mieux joué dans ce match, alors que j'avais des doutes au niveau physique, mais il a été bon, je l'ai sorti en seconde période. Il s'est battu, il a tenté des choses devant. Il est de retour, oui. Il est de retour".

Les Madrilènes ont pris le meilleur départ dans la rencontre et menaient déjà 0-2 après sept minutes grâce à un doublé de Karim Benzema. Bilbao a ensuite réduit l'écart dans la foulée via Sancet (10e) mais le score n'a plus bougé après ce début de match en fanfare.

Au classement, le Real Madrid assure sa première place avec 46 points, soit 8 de plus que le FC Séville, son plus proche poursuivant, qui compte un match de moins. Bilbao est 10e avec 24 points.

