L'attaquant de Naples, passé par Charleroi, était incertain notamment à cause d'un test positif au covid. Celui de Watford, passé par le FC Bruges, n'a pas été libéré par son club. Ils seront d'ailleurs remplacés par deux autres anciens de Pro League : Henry Onyekuru et Peter Olayinka.

Le Nigeria ne pourra finalement pas compter sur Victor Osimhen et Emmanuel Dennis pour la Coupe d'Afrique des nations qui débute le 9 janvier, a confirmé la fédération nigériane de football vendredi.

Osmihen sera absent après un deuxième test positif au coronavirus. L'attaquant de Naples, passé aussi par Charleroi, était déjà incertain pour la CAN. Il avait repris les entraînements la semaine dernière après une opération de multiples fractures au visage fin novembre. Dennis, pour sa part, n'a pas été libéré par Watford.

Claudio Ranieri, l'entraîneur des Hornets, avait déclaré cette semaine que la fédération nigériane avait dépassé la date limite pour prévenir Watford de la sélection de l'ancien joueur du Club de Bruges. Osimhen et Dennis seront remplacés par Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht) et Peter Olayinka (ex-La Gantoise et Zulte Waregem). Les défenseurs Leon Balogun et Abdullahi Shehu sont eux blessés et sont remplacés par Semi Ajayi et Tyrone Ebuehi. Le Nigeria a été versé dans le groupe D de la CAN avec l'Egypte, la Guinée-Bissau et le Soudan.

Le Nigeria ne pourra finalement pas compter sur Victor Osimhen et Emmanuel Dennis pour la Coupe d'Afrique des nations qui débute le 9 janvier, a confirmé la fédération nigériane de football vendredi. Osmihen sera absent après un deuxième test positif au coronavirus. L'attaquant de Naples, passé aussi par Charleroi, était déjà incertain pour la CAN. Il avait repris les entraînements la semaine dernière après une opération de multiples fractures au visage fin novembre. Dennis, pour sa part, n'a pas été libéré par Watford. Claudio Ranieri, l'entraîneur des Hornets, avait déclaré cette semaine que la fédération nigériane avait dépassé la date limite pour prévenir Watford de la sélection de l'ancien joueur du Club de Bruges. Osimhen et Dennis seront remplacés par Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht) et Peter Olayinka (ex-La Gantoise et Zulte Waregem). Les défenseurs Leon Balogun et Abdullahi Shehu sont eux blessés et sont remplacés par Semi Ajayi et Tyrone Ebuehi. Le Nigeria a été versé dans le groupe D de la CAN avec l'Egypte, la Guinée-Bissau et le Soudan.