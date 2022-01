Le nouveau protocole Covid de la CAF, modifié en cours de compétition, prévoit un délai de cinq jours de confinement avant de réintégrer un joueur qui a été testé positif au Covid-19.

Le gardien des Comores Ali Ahamada a été testé négatif au coronavirus mais n'est pas sûr pour autant de pouvoir jouer le 8e de finale contre le Cameroun lundi (20h00) à la CAN, a appris l'AFP auprès de président de la fédération comorienne de football.

Ahamada "est négatif", a expliqué à l'AFP Saïd Ali Saïd Athouman. "Il a fait des examens complémentaires, tout est OK, mais pour l'instant la CAF (la confédération africaine de football, ndlr.) ne veut pas le faire jouer". Le nouveau protocole Covid de la CAF, modifié en cours de compétition, prévoit un délai de cinq jours de confinement avant de réintégrer un joueur qui a été testé positif au Covid-19. Mais la Tunisie a obtenu une dérogation de la CAF pour Wahbi Khazri, entré en jeu dimanche lors de la victoire contre le Nigeria (1-0) moins de cinq jours après un test négatif.

Les "Coelacanthes" ont posé la même demande de dérogation lundi et attendent une réponse de la CAF. Les Comores, avec le joueur de Courtrai Faiz Selemani, qualifiées pour la première fois de leur histoire pour la Coupe d'Afrique, n'ont pour l'instant pas de gardien disponible pour le 8e de finale contre le Cameroun.

Dimanche, l'entraîneur des gardiens des Comores Jean-Daniel Padovani n'avait "pas encore déterminé" quel joueur de champ évoluerait dans les buts s'il était privé de gardien de métier. Le sélectionneur Amir Abdou va aussi manquer ce match, lui qui a pris les rênes de l'équipe en 2014, il a été testé à nouveau positif lundi matin, a-t-il expliqué. Le milieu de terrain Yassine Bourhane, positif samedi, a également été contrôlé négatif lundi et attend aussi la dérogation, a précisé une porte-parole de l'équipe.

