Seule maigre consolation, les Fennecs se contentent d'allonger leur série d'invincibilité à 35 matches, à deux unités du record établi par l'Italie (37). Dans les autres matches, on retiendra les victoires du Nigeria et du Maroc dans leurs chocs respectifs contre l'Egypte et le Ghana. La sélection des Comores s'est inclinée contre le Gabon.

Le Roi piétine. Tenant du titre, l'Algérie a été tenue en échec par la modeste Sierra Leone (0-0), premier échec d'un favori à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), mardi à Douala.

Si le Sénégal, autre favori, s'en est sorti la veille avec un penalty de la dernière seconde contre le Zimbabwe (1-0), l'Algérie a bafouillé son football jusqu'au bout et signé le premier 0-0 de la compétition. Seule maigre consolation, les "Verts" se contentent d'allonger leur série d'invincibilité à 35 matches, à deux unités du record établi par l'Italie (37). Ils peuvent l'égaler s'ils ne perdent pas contre la Guinée Équatoriale ni la Côte d'Ivoire, leurs prochains adversaires dans le groupe E, qui s'affrontent mercredi (14h00).

Mais les hommes de Djamel Belmadi, qui n'ont pas montré grand-chose d'un prétendant à la victoire contre des "Leone Stars" impeccables de discipline, devront en faire beaucoup plus pour ne pas perdre contre les Éléphants. Les Verts et Bleus de John Keister ont même d'abord dominé. En première période, les seules occasions ont été sierra-léonaises, une frappe en pivot d'Alhadji Kamara (5e) et une tête puissante d'Umaru Bangura (23e). Après la pause, les Algériens ont frôlé le pire quand Alhadji a cru ouvrir le score, mais il était hors-jeu (48e).

Les champions d'Afrique ont enfin réagi sur une passe de leur leader Riyad Mahrez pour Yacine Brahimi, contré par le gardien Mohamed Kamara (52e). Les Algériens ont pris l'ascendant dans la dernière demi-heure, mais sans réussite. Leur plus belle occasion est venue d'une frappe de Sofiane Bendebka qui filait vers le but, détournée par Steven Caulker, le défenseur de Fenerbahçe (67e). Une frappe de Mahrez a été détournée par Moh Kamara (81e), et Saïd Benrahma aurait pu marquer sur son tout premier ballon, mais il a topé sa reprise (86e). Une ultime tête trop molle de Baghdad Bounedjah n'a pas permis à l'Algérie de refaire le coup du Sénégal la veille (90e+4).

Pour sa troisième participation à la CAN, la Sierra Leone, qualifiée après un dernier match houleux contre le Bénin, pollué par une histoire de tests positifs douteux, s'en tire avec un résultat historique. Entre 1994 et 1996, avec sa star de l'époque Mohamed Kallon, elle n'avait obtenu qu'un succès, contre le Burkina Faso. En se tombant dans les bras, les Sierra-Léonais ont fêté ce 0-0 contre le champion d'Afrique comme une victoire.

Les Super Eagles ont dominé l'Egypte d'un Mo Salah bien amorphe. © iStock

LE NIGERIA REMPORTE LE CHOC CONTRE L'EGYPTE

Le Nigeria s'est imposé 1-0 contre l'Égypte pour l'affiche de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations mardi à Garoua au Cameroun. Kelechi Iheanacho a inscrit le seul but de la partie (30e).

Les Nigérians dominaient la première période et prenaient les commandes à la demi-heure après un but de Kelechi Iheanacho. L'attaquant de Leicester récupérait un ballon dégagé par la défense égyptienne avant d'envoyer le cuir en pleine lucarne (30e). Les 'Super Eagles' dominaient encore la seconde période mais sans parvenir à accroitre encore leur avantage. En soirée, le Soudan affrontera la Guinée-Bissau dans le second match du groupe D à 20h00.

Lors de la deuxième journée prévue le samedi 15 janvier, le Nigeria affrontera le Soudan à 17h00 et l'Égypte sera opposée à la Guinée-Bissau (20h00). Plus tôt mardi, l'Algérie, tenante du titre, a été accrochée par la Sierra Leone (0-0) pour son entrée dans la compétition dans le groupe E.

LES COMORES NE REMPORTERONT PAS LEUR PREMIER MATCH, BONS DEBUTS DU MAROC CONTRE LE GHANA

Le Maroc, victorieux 1-0 du Ghana dans le groupe C, et le Sénégal, venu à bout 1-0 du Zimbabwe dans le groupe B, ont réussi leur entrée en matière dans la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), lundi, au Cameroun.

Dans le choc du groupe C, l'attaquant ghanéen de Genk Joseph Paintsil s'offrait la plus belle occasion de son équipe. Sa frappe enroulée des 20 mètres obligeait le gardien marocain Yassine Bounou à sortir le grand jeu (72e).

Le but de Boufal a permis au Maroc de l'emporter contre le Ghana. © iStock

Le seul but de la rencontre tombait à 7 minutes du terme lorsque Sofiane Boufal récupérait un ballon qui trainait dans la surface pour offrir la victoire aux Lions de l'Atlas. Le milieu offensif de La Gantoise Tarik Tissoudali, monté à la 78e minute, frôlait le deuxième but en fin de rencontre, mais se heurtait à une parade du gardien Joe Wollacott (90e+1). Le Maroc de Vahid Halilhodzic, où Selim Amallah (Standard) a joué tout le match, engrangeait trois points précieux tout en confirmant sa solidité défensive avec une 12e 'clean sheet' lors des 13 dernières rencontres, un nombre qui passe à 15 sur 17 en tenant compte de la Coupe arabe, jouée par l'équipe A'.

Faïz Selemani et les Comores n'ont pas trouvé la faille face au Gabon. © iStock

Dans l'autre match du groupe, les Comores, petit poucet de la compétition, s'est incliné sur le plus petit des écarts contre le Gabon (0-1). Aaron Boupendza a inscrit le seul but de la partie après 16 minutes de jeu. Lors de la prochaine journée, le 14 janvier, le Maroc défiera les Comores (17h) et le Ghana sera opposé au Gabon (20h) Dans le groupe B, le Sénégal, privé de 11 joueurs - Abdoulaye Seck (Antwerp) - sur sa liste de 28, a battu 1-0 le Zimbabwe grâce à un penalty tardif de Sanio Mané (90e+7). Dans l'autre rencontre du groupe, la Guinée, avec Ibrahima Cissé (Seraing) en deuxième mi-temps, s'est jouée 1-0 du Malawi grâce à un but d'Issiaga Sylla (35e). Sénégal et Guinée se partagent ainsi la première place (3 points) avant de s'affronter vendredi (14h). Le même jour (17h), le Malawi et le Zimbabwe tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition.

