L'Atalanta grimpe sur le podium et revient à neuf longueurs de la Juve, qu'elle affronte ce samedi.

L'Atalanta, avec Timothy Castagne pour les dernières minutes, a battu la Sampdoria 2-0, mercredi, lors de la 31e journée du championnat d'Italie.

Rafael Toloi a débloqué la situation de la tête, sur un corner de Ruslan Malinovskyi (ex-Genk), à un quart d'heure de la fin. Luis Muriel a doublé la mise d'une frappe de l'entrée du rectangle (85e).

Après ce but, Castagne est monté au jeu à la place de Gosens (86e).

Ce neuvième succès consécutif permet à l'Atalanta (66 points) de s'installer au troisième rang, devant l'Inter (64), qui joue jeudi à Vérone. La 'Dea' pointe à neuf longueurs du leader, la Juventus, son adversaire samedi dans le match au sommet de la 32e journée. Avec 15 points d'avance sur l'AS Rome, cinquième, l'Atalanta a pratiquement assuré sa qualification à la prochaine Ligue des Champions.

La Sampdoria (32 points) est seizième avec 5 points d'avance sur le Genoa, premier relégable.

Huitième but pour Mertens

Naples, avec un nouveau but de Dries Mertens, s'est justement imposé 1-2 sur la pelouse du Genoa, mercredi, lors de la 31e journée du championnat d'Italie.

Mertens a ouvert le score en fin de première période d'une frappe de l'entrée du rectangle (45e+1). Le Diable Rouge porte son compteur à 124 buts sous le maillot napolitain, dont il est depuis quelques semaines le meilleur buteur de l'histoire. C'est son 92e but en Serie A, le 8e cette saison.

Goldaniga a égalisé en début de seconde période (49e). Mertens cédait sa place à Milik à la 64e minute. Dans le même temps, Lozano remplaçait Politano. Un choix payant car Lozano offrait la victoire aux Napolitains à peine deux minutes plus tard.

Assuré de disputer l'Europa League après sa victoire en Coupe d'Italie, Naples occupe la cinquième position avec 51 points. Genoa (27 points) a été dépassé mardi par Lecce (28), vainqueur de la Lazio (2-1), et se trouve désormais en position de premier relégable (18e).

Cagliari, avec Radja Nainggolan aligné toute la rencontre, a obtenu un partage 0-0 sur le terrain de la Fiorentina. Cagliari est onzième avec 40 points. La Fiorentina (35 points) est treizième.

