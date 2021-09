Walter Mazzarri, sans club depuis son départ de Torino en 2020, débarque en Sardaigne. Du côté de Vérone, c'est Igor Tudor qui prend place sur le banc. Le Croate était l'adjoint d'Andrea Pirlo à la Juventus la saison dernière.

Walter Mazzarri a été nommé entraîneur de Cagliari Calcio , a annoncé le club de Serie A mercredi. Il a signé un contrat jusqu'en 2024.

Walter Mazzarri remplace Leonardo Semplici, limogé mardi. Le club sarde n'a pris qu'un point en trois journées de championnat. Après le nul initial contre Spezia (2-2), Cagliari s'est incliné cette saison sur le terrain de l'AC Milan (1-4), puis à domicile ce week-end à domicile contre le Genoa (2-3), après avoir mené 2-0. Avec un point, le club est 17e.

Walter Mazzarri, 59 ans, était sans club depuis son départ de Torino en février 2020, deux ans après son arrivée dans le Piémont. Mazzari s'était fait connaître en obtenant la promotion de Livourne en Serie A en 2004. L'année suivante, il avait pris la tête de la Reggina, dont il a assuré le maintien pendant trois saisons. Mazzarri a ensuite dirigé la Sampdoria pendant deux ans avant de débarquer à Naples durant la saison 2009-2010. Avec Naples, il a obtenu une troisième place en 2011 et une deuxième en 2013 et remporté la Coupe d'Italie 2012. Son passage à l'Inter, où il a signé en juin 2013, n'avait pas été une réussite et s'était soldé par un licenciement en novembre 2015. Mazzarri avait ensuite dirigé Watford, terminant 17e du championnat anglais en 2017, avant de remplacer Sinisa Mihajlovic à la tête du Torino en 2018.

Igor Tudor a été nommé entraîneur de l'Hellas Vérone, mercredi, quelques heures après le licenciement d'Eusebio Di Francesco.

Tudor, 43 ans, était la saison passée l'adjoint d'Andrea Pirlo à la Juventus, un club où il avait évolué en tant que joueur entre 1999 et 2007. Comme entraîneur, il a dirigé l'Hajduk Split, le PAOK Salonique, Karabükspor, Galatasaray et l'Udinese. Le Croate s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Arrivé cet été en remplacement d'Ivan Juric, parti au Torino, Di Francesco, 52 ans, a été limogé après trois défaites lors des trois premières journées.

