Echos des équipes engagées mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Paris SG: vers un retour de Thiago Silva, Mbappé incertain? Si l'annonce du huis clos a mis un terme à des jours de rumeurs à ce sujet, il reste toujours des zones d'ombre pour le PSG avant de retrouver Dortmund. La première concerne l'état du défenseur Thiago Silva. Le joueur, un temps annoncé forfait après sa lésion à une cuisse en février, a repris l'entraînement collectif la semaine dernière et pourrait effectuer son retour en compétition face aux Allemands. Sa situation sera décidée "mardi ou mercredi matin" selon Thomas Tuchel. L'entraîneur garde un oeil sur un autre cas préoccupant, celui de Kylian Mbappé. L'attaquant star a manqué l'entraînement lundi en raison d'un mal de gorge, selon Le Parisien. Son absence mercredi serait un coup très dur pour le PSG, d'autant que deux titulaires à l'aller sont aussi suspendus: Marco Verratti et Thomas Meunier. Pour finir, Ander Herrera et Colin Dagba restent à l'infirmerie. Eric Maxim Choupo-Moting n'est pas qualifié pour la Ligue des champions.

Dortmund: Le coronavirus menace, mais sur le plan sportif, tous les clignotants ou presque sont au vert à Dortmund. L'équipe reste sur cinq victoires consécutives (11 buts pour, deux contre), et l'absence du capitaine Marco Reus, toujours pas remis d'un problème musculaire contracté début février, ne semble plus un handicap en attaque, où Jadon Sancho, Thorgan Hazard et Erling Haaland sont tous les trois en grande forme. Et en cas de pépin, l'international Julian Brandt est sur le banc, en condition lui aussi comme l'a montrée sa prestation samedi à Mönchengladbach (victoire 2-1), où il a remplacé Sancho, ménagé pendant une heure en vue du match à Paris.

Liverpool: sans Alisson. Le champion en titre sera privé de son gardien Alisson Becker, touché à une hanche, pour remonter à domicile en 8e de finale retour le revers 1-0 infligé par l'Atlético Madrid. En l'absence de son dernier rempart brésilien, annoncé forfait par Jürgen Klopp la semaine passée, c'est le remplaçant espagnol Adrian, titularisé contre Bournemouth samedi, qui devrait le suppléer. Son capitaine et milieu de terrain, Jordan Henderson, qui n'a plus joué depuis une blessure aux ischios-jambiers à l'aller, est incertain. Le latéral gauche Andy Robertson, préservé samedi, devrait lui faire son retour dans le onze. "Tout va bien, ça ira pour mercredi", avait assuré Klopp en conférence de presse. Le milieu Naby Keita, qui avait manqué l'élimination face à Chelsea en FA Cup et la défaite face à Watford, figurait dans le groupe samedi et sera une des options sur le banc pour l'entraîneur allemand.

Atlético Madrid: Lemar de retour. Grande surprise du onze titulaire de l'Atlético pour affronter le tenant du titre en 8e de finale aller de Ligue des champions à Madrid (1-0), le milieu de terrain français Thomas Lemar avait été victime d'une blessure musculaire à la cuisse droite en première période, et avait été remplacé par Marcos Llorente à la pause. L'ancien Monégasque a réintégré le groupe ce dimanche et pourrait faire partie de la liste pour le déplacement en Angleterre mercredi. Un groupe plus complet qu'à l'aller, puisque les cadres Kieran Trippier, Joao Felix et Hector Herrera ont réintégré le groupe par rapport à la première rencontre.

