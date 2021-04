Le Paris Saint-Germain a buté sur le FC Barcelone (1-1) à Saint-Germain-en-Laye, tandis que le Bayern l'a emporté 2 à 1 à Munich contre Chelsea, dimanche, en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine.

A une semaine du match retour en Catalogne, les Parisiennes, qui avaient éliminé les tenantes du titre lyonnaises au tour précédent, sont tombées sur une séduisante et accrocheuse équipe du Barça.

Un résultat décevant pour les Françaises qui rêvent d'une troisième finale européenne après celles perdues contre Francfort en 2015 et Lyon en 2017.

Barcelone a ouvert la marque par Jenifer Hermoso (13e), ancienne du PSG, actuellement en tête du classement des buteuses en C1 (6 buts). Les Parisiennes ont égalisé par l'Américaine Alana Cook (21e, 1-1), bien servie de la tête par Marie-Antoinette Katoto.

A Munich, le Bayern a lui pris une petite option pour la finale en s'imposant 2-1 contre les championnes d'Angleterre, au terme d'une rencontre très équilibrée.

Les Bavaroises ont marqué sur leur première occasion, après une erreur de la gardienne Ann-Katrin Berger. L'Allemande de Chelsea a échappé un ballon sur un centre de Hanna Glas, et Sydney Lohmann n'a eu qu'à le pousser dans le but depuis le coin des six mètres (1-0, 12e).

Les Anglaises ont égalisé sur un coup de billard: coup franc, et dégagement de la défense munichoise directement sur la tête de l'attaquante Melanie Leupolz, qui a été elle-même toute surprise de voir le ballon filer dans la lucarne bavaroise (1-1, 23e).

Hanna Glas, déjà à l'origine de l'ouverture du score, a donné la victoire au Bayern, d'un tir puissant en pleine lucarne (2-1, 56e).

