Eden Hazard a repris les entraînements collectifs avec le Real. Surprenant ? Oui, selon Steve Van Herpe qui suit le championnat espagnol pour Sport/Foot Magazine. Trois questions, trois réponses.

Des images d'Eden Hazard à l'entraînement du Real ont été diffusées ce vendredi. Comment y réagir ?Au départ, on en croit pas ses yeux. Il a disparu des terrains à la mi-mars à cause d'une énième blessure musculaire depuis le début de la saison. Combien de fois il n'est pas revenu pour jouer quelques matches et rechuter ? C'était chaque fois décourageant, chaque fois un autre muscle qui était touché, mais toujours du côté droit, le côté de sa cheville fragilisée par une grosse blessure.Dans la presse espagnole, on lit que le staff médical du Real a chaque fois fait la même erreur quand il revenait. Après la blessure annoncée le 15 mars, on a parlé d'une nouvelle opération à la cheville, puis l'idée a été abandonnée. Ils ont conclu qu'une période de repos devait suffire pour le guérir. Hazard devait travailler avec Lieven Maesschalk sur des exercices de renforcement, histoire de ne plus rechuter. On a évoqué un processus de huit semaines. Deux mois. Alors, le revoir sur le terrain dès le 2 avril, oui c'est vraiment étonnant.Zinédine Zidane envisagerait carrément de le reprendre dans sa sélection pour le match de Ligue des Champions contre Liverpool, mardi prochain...Ç, c'est encore plus hallucinant. Il y a trois semaines, Zidane disait qu'il ne trouvait pas d'explication aux blessures à répétition de Hazard. Il dit maintenant qu'il ne veut pas mettre de deadline à son retour, mais il l'utilisera sûrement s'il reçoit le feu vert du staff médical. Parce que le Real a beaucoup de joueurs absents, et des gars importants : Sergio Ramos, Dani Carvajal, Federico Valverde,... Et gagner la Ligue des Champions, ce serait sans doute la seule façon de sauver la saison. Donc, Zidane va certainement aligner la meilleure équipe possible contre Liverpool.On se demande quand même quel est le plan avec Hazard. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait un gros problème, et aujourd'hui, c'est un Hazard tout sourire qui se prépare pour le prochain match. Difficile de ne pas être sceptique quand on voit ça. On peut se demander combien de temps son retour va durer, cette fois-ci. Il n'a pas encore joué un seul match complet cette saison et il n'a jamais été plus de trois fois de suite dans l'équipe de départ. Quelles garanties peut-on avoir qu'il est enfin sur la bonne voie ?Pourquoi y a-t-il un tel mystère autour de Hazard ?Quand la communication n'est pas complète ou pas claire, les médias recherchent la petite info manquante. Et alors, la presse diffuse des articles qui contiennent certaines pièces du puzzle, mais pas toutes. Pour nous, une chose est sûre : il y a eu des erreurs dans la gestion d'Eden Hazard. Mais personne ne veut assumer la responsabilité de ces fautes. Et tout le monde se cache. Ça peut se comprendre : qui veut avoir sur la conscience la mauvaise gestion d'un gars qui a coûté 100 millions ?On espère en tout cas qu'il y a maintenant un plan clair avec Hazard, que les bonnes personnes sont au courant de tout. Parce que ça ferait plaisir à tellement de monde de revoir le meilleur Eden Hazard. À commencer par lui-même, évidemment.