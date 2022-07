Les deux parties ont annoncé vendredi leur décision commune de mettre un terme à leur collaboration. L'Argentin, arrivé en mars 2021 sur la Canebière, disposait encore d'un contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Le décevant mercato de l'OM aurait motivé cette séparation.

L'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli ont annoncé vendredi leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L'entraîneur argentin de 62 ans était à la tête de l'OM depuis mars 2021 et disposait d'un contrat jusqu'au terme de la prochaine saison.

Marseille, dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, n'a pas donné les raisons de ce départ, se contentant de remercier son technicien pour son implication, sa philosophie de jeu et son état d'esprit. "L'OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour la Ligue des Champions", pouvait-on lire dans le communiqué.

Selon le quotidien sportif français L'Équipe, Sampaoli aurait décidé de quitter le club en raison de la tournure décevante du mercato phocéen. En effet, il désirerait des joueurs aguerris en vue de la prochaine saison.

Le technicien aura dirigé l'OM à 66 reprises, présentant un bilan de 36 victoires, 14 défaites et 16 partages. L'OM, qui court derrière un 10e titre de champion de France depuis son sacre en 2010, a terminé 2e de Ligue 1 la saison dernière, tout en atteignant les quarts de finale de la Coupe de France et le dernier carré de la Conference League.

