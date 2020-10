Titulaire pour la première fois de la saison, Eden Hazard a montré la voie au Real Madrid samedi lors de la large victoire des Merengue contre Huesca (4-1) lors de la 8e journée de Liga. Le Diable Rouge a ouvert la marque à la 40e minute d'une belle frappe lointaine. D'une feinte qui a débloqué le jeu, Eden Hazard était aussi à la base du troisième goal des siens.

Eden Hazard a permis au Real Madrid de faire sauter le verrou adverse. Le Brainois, en proie à plusieurs pépins physiques depuis son arrivée dans la capitale espagnole il y a plus d'un an, a envoyé un tir lointain, du gauche, dans les filets adverses (1-0, 40e). C'était son premier match en Liga cette saison après avoir joué 20 minutes contre le Borussia Mönchengladbach (2-2) en milieu de semaine sur la scène européenne.

Peu avant la mi-temps, Karim Benzema a fait le break d'un bel enchaînement contrôle - tir (45e). Eden Hazard, d'une feinte de corps judicieuse, a ensuite eu un pied dans le troisième but, inscrit par Valverde sur un assist de l'attaquant français (3-0, 54e). Le Belge a cédé sa place à la 61e minute de jeu. Huesca a sauvé l'honneur à la 74e via Ferreiro avant que Benzema n'inscrive un doublé en fin de match (4-1, 90e).

Au classement, le Real Madrid a repris les commandes avec 16 points (7 matches). La Real Sociedad suit avec 14 points alors que le FC Barcelone, qui n'a joué que 5 matches, est 12e avec 7 unités.

