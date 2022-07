Pour la deuxième fois consécutive lors de cette tournée américaine du Real Madrid, Eden Hazard a pu disputer une mi-temps. Et contre América, le quatrième du championnat Mexicain, le numéro 7 merengue a marqué sur pénalty sa première réalisation depuis 188 jours. "Nous aurons besoin du meilleur Eden Hazard", a affirmé l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti.

Le capitaine des Diables rouges Eden Hazard a remplacé Marco Asensio à la mi-temps. Le score était alors de 1-1 à ce moment-là, après que l'inévitable Karim Benzema ait répondu à l'ouverture du score d'Henry Martin à la 22e minute.

À la 55e minute, notre compatriote a donné l'avantage à l'équipe merengue depuis le point de penalty après une faute sur Lucas Vazquez. Pour Hazard, il s'agissait du premier but après une disette de 188 jours. Il n'avait plus fait trembler les filets depuis le 20 janvier dernier et un match de huitième de finale de la Copa del Rey contre Elche.

Ces trois dernières saisons, Hazard a été freiné en permanence par des blessures, si bien qu'il n'a disputé que 66 duels, seulement marqué 6 buts et délivré à peine 10 passes décisives. En comparaison, lors de ses 351 rencontres disputées pour le compte de Chelsea, il a secoué les filets adverses à 110 reprises tout en donnant 92 assists. Depuis que l'on a retiré la plaque qui se trouvait dans sa cheville, Hazard semble sur la voie du retour et son histoire dans la capitale espagnole a retrouvé un nouveau souffle alors qu'elle fut longtemps proche d'un divorce. "Eden est un excellent joueur et nous avons besoin du meilleur Hazard", a déclaré Carlo Ancelotti après le match. "Nous utilisons ces joutes amicales pour donner du temps de jeu à Hazard, car c'est un joueur dont nous aurons certainement besoin cette saison. Par rapport au Clasico contre le FC Barcelone, il a également disputé un meilleur match aujourd'hui. Je pense que notre performance en tant qu'équipe était aussi bien meilleure en deuxième mi-temps. Ensuite, nous avons pris le contrôle du jeu", a détaillé le technicien italien.

Rejoints au score plus tard dans la partie, le Real reste donc, après ce partage contre América, sans victoire dans sa tournée américaine. Le point positif est évidemment l'important nombre de minutes de jeu qu'a reçu le capitaine des Diables rouges pour le deuxième match consécutif.

Dans le Clasico de ce samedi (ou dimanche matin en Belgique), il est apparu sur la pelouse de Las Vegas, tout comme Thibaut Courtois. Le Real s'est incliné sur la plus petite des marges (0-1) contre son ennemi héréditaire barcelonais. Titulaire, Hazard était ensuite resté dans les vestiaires à la mi-temps.

Avant la pause, il avait joué dans un rôle de faux 9, avec Vinicius et Rodrygo sur les flancs, en l'absence de Karim Benzema.

L'entraîneur Carlo Ancelotti avait laissé entendre plus tôt dans la préparation que ce pourrait être le rôle dans lequel nous verrions le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid cette saison. Ce fut aussi le cas en seconde période contre l'América. Hazard a remplacé Asensio mais pris la place de Benzema dans l'axe de l'attaque.

Le Real terminera sa tournée américaine par un match de prestige contre la Juventus au Rose Bowl de Pasadena samedi, le stade où s'était jouée la finale de la Coupe du monde 1994 entre le Brésil et l'Italie.

Avec un ballon de Roberto Baggio qui a fini dans le ciel ce jour-là.

