Le gardien de Charleroi et l'attaquant du Standard figurent dans la sélection de 29 joueurs retenus pour les matches contre le Kosovo et surtout contre la Belgique.

Oscar Barro, le sélectionneur intérimaire du Burkina Faso, a dévoilé jeudi une sélection de 29 joueurs pour les matches amicaux contre le Kosovo (26 mars) et la Belgique (29 mars).

Le gardien de Charleroi Hervé Koffi et l'attaquant du Standard Abdul Tapsoba font tous les deux parties du groupe des Étalons pour ses deux matches amicaux. Le défenseur de Troyes Issa Kaboré, passé par Malines, figure aussi dans le groupe burkinabé tout comme l'attaquant d'Aston Villa Bertrand Traoré.

Le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, affrontera les Diables Rouges le mardi 29 mars au Lotto Park à Anderlecht (20h45). Trois jours plus tôt, les Burkinabés disputeront un match amical face au Kosovo.

Oscar Barro, le sélectionneur intérimaire du Burkina Faso, a dévoilé jeudi une sélection de 29 joueurs pour les matches amicaux contre le Kosovo (26 mars) et la Belgique (29 mars). Le gardien de Charleroi Hervé Koffi et l'attaquant du Standard Abdul Tapsoba font tous les deux parties du groupe des Étalons pour ses deux matches amicaux. Le défenseur de Troyes Issa Kaboré, passé par Malines, figure aussi dans le groupe burkinabé tout comme l'attaquant d'Aston Villa Bertrand Traoré. Le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, affrontera les Diables Rouges le mardi 29 mars au Lotto Park à Anderlecht (20h45). Trois jours plus tôt, les Burkinabés disputeront un match amical face au Kosovo.