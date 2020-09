Bayern Munich - Schalke 04, voilà la belle affiche qui marque le début de la saison de Bundesliga. De nouveau grandissimes favoris au titre, les Bavarois devront se méfier du Borussia Dortmund et de Leipzig, constamment en progression.



...

Auteur d'un triplé lors de la défunte saison, le Bayern Munich fait encore figure d'épouvantail cette année. Malgré la perte d'Ivan Perisic et Philippe Coutinho, retournés vers leur club initial, respectivement l'Inter et le FC Barcelone, ils ont su se renforcer grâce à l'arrivée de Leroy Sané, au grand dam de Pep Guardiola, son entraîneur du côté de Manchester City. Les Bavarois ont également été chercher un deuxième gardien en flairant le bon coup, Alexander Nubel étant en fin de contrat du côté de Schalke 04. De leur côté, les Konigsblauen ont été d'un calme étonnant lors de ce mercato, aucun transfert majeur entrant ni sortant n'étant à signaler, à l'exception de Nubel.À Dortmund, l'accent a été une nouvelle fois mis sur la jeunesse. Reinier est prêté par le Real Madrid pour deux saisons tandis que Jude Bellingham, jeune Anglais de seulement 17 ans est transféré définitivement. Le milieu de terrain avait récemment fait parler de lui en voyant son numéro 22 être retiré par son ancien club de Birmingham. Thomas Meunier a également posé ses valises dans la Ruhr après être arrivé au terme de son contrat du côté de Paris. Dans le sens inverse, Achraf Hakimi est rentré à Madrid à la fin de son prêt avant d'être transféré à l'Inter Milan.Il reste deux candidats au podium et peut-être au titre. Le premier est Leipzig. Après une troisième place lors du dernier championnat et une demi-finale de la Ligue des Champions, les dirigeants ont misé sur la stabilité. Seul leur buteur, Timo Werner, a quitté le club pour se diriger vers Chelsea, laissant un vide au poste de numéro neuf. Il sera comblé par Hee-chan Hwang, coréen de 24 ans, qui vient de Salzburg, club filial de Leipzig.Enfin, le Bayer Leverkusen est toujours bien placé. Avec leur nouvel attaquant Patrik Schick, en provenance de l'AS Roma, ils ont une potentielle nouvelle machine à but. Auteur de dix pions la saison dernière lors de son prêt du côté de Leipzig, le Tchèque a vu sa côte augmenter, avec un transfert de 26,5 millions à la clé. Rayon départ, c'est Kai Havertz qui quitte le Bayer pour renforcer les Blues de Chelsea. L'avant-centre Kevin Volland, au club depuis quatre saisons, a également dit au revoir à ses coéquipiers avant de s'envoler pour l'AS Monaco.Même si le Bayern Munich est le favori numéro un au titre, il devra se méfier de ses adversaires. En gardant leur trio offensif Hazard-Haaland-Sancho, les Borussen seront redoutables cette année encore. Avec Julian Nagelsmann à sa tête, le club de Leipzig sera également dangereux, même sans son attaquant vedette. Enfin, il faudra garder un oeil attentif sur les performances de Schalke 04 et du Bayer Leverkusen qui, même s'ils soulèvent rarement le trophée, sont souvent bien placés.La Bundesliga commence donc ce vendredi par une rencontre entre le champion en titre et des Koningsblauen qui doivent se reprendre après une décevante douzième place la saison dernière. Est-ce qu'une équipe réussira à faire tomber les Munichois de leur trône ? Réponse à l'issue des 34 journées de compétition.Par Samuel Gothot (St.)