Le Bayer Leverkusen a perdu sa place de leader de la Bundesliga après sa défaite dans le choc de la 13e journée 1-2, samedi en début de soirée face au Bayern Munich.

Les champions en titre ont pu compter sur deux nouvelles réalisations du joueur FIFA de l'année le Polonais Robert Lewandowski. Ce sont eux qui bouclent l'année 2020 en tête du classement avec 30 points contre 28 au Bayer Leverkusen, deuxième, et au RB Leipzig, troisième. Le Borussia Dortmund d'Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard est quatrième avec 22 points. La Bundesliga va observer une courte pause hivernale. La quatorzième journée de compétition se jouera le premier week-end de janvier.

L'international tchèque Patrick Schick a donné l'avantage à l'équipe locale au quart d'heure, mais juste avant la mi-temps, tout était à refaire. Sur un centre en hauteur venant de la droite, un malentendu entre le gardien de but de Leverkusen, Lukas Hradecky, et le défenseur Jonathan Tah a permis à Lewandowski de surgir de la tête au deuxième poteau (43e, 1-1).

Le match semblait se terminer sur ce partage, jusqu'à ce que dans le temps additionnel, Lewandowski, sur un assist de Kimmich n'offre un succès précieux (1-2, 90e+3). L'international polonais de 32 ans a inscrit ses 18e et 19es buts en dix-sept rencontres jouées cette saison, toutes compétitions confondues.

Les champions en titre ont pu compter sur deux nouvelles réalisations du joueur FIFA de l'année le Polonais Robert Lewandowski. Ce sont eux qui bouclent l'année 2020 en tête du classement avec 30 points contre 28 au Bayer Leverkusen, deuxième, et au RB Leipzig, troisième. Le Borussia Dortmund d'Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard est quatrième avec 22 points. La Bundesliga va observer une courte pause hivernale. La quatorzième journée de compétition se jouera le premier week-end de janvier.L'international tchèque Patrick Schick a donné l'avantage à l'équipe locale au quart d'heure, mais juste avant la mi-temps, tout était à refaire. Sur un centre en hauteur venant de la droite, un malentendu entre le gardien de but de Leverkusen, Lukas Hradecky, et le défenseur Jonathan Tah a permis à Lewandowski de surgir de la tête au deuxième poteau (43e, 1-1). Le match semblait se terminer sur ce partage, jusqu'à ce que dans le temps additionnel, Lewandowski, sur un assist de Kimmich n'offre un succès précieux (1-2, 90e+3). L'international polonais de 32 ans a inscrit ses 18e et 19es buts en dix-sept rencontres jouées cette saison, toutes compétitions confondues.