L'ancien joueur de La Gantoise Bryan Ruiz est à la recherche d'un nouveau défi. Le médian costaricain n'a pas été prolongé par le club brésilien de Santos, a confirmé le joueur sur Twitter. À 34 ans, Ruiz ne veut pas encore mettre un terme à sa carrière.

Après trois saisons à La Gantoise (2006-2009), Ruiz est ensuite passé par Twente, Fulham, le PSV et le Sporting Lisbonne. Il est arrivé à Santos en novembre 2018. L'entente n'était cependant plus au beau fixe entre le joueur et le club. Ruiz a précisé sur Twitter qu'il n'était plus payé depuis un certain temps.

Capitaine de l'équipe nationale du Costa Rica, Ruiz compte 124 sélections et 26 buts avec les 'Ticos'. Il était notamment dans l'équipe qui a atteint les quarts de finale de la coupe du monde 2014 au Brésil. En 2018, le Costa Rica avait été éliminé dès la phase de groupe lors du Mondial en Russie.

Après trois saisons à La Gantoise (2006-2009), Ruiz est ensuite passé par Twente, Fulham, le PSV et le Sporting Lisbonne. Il est arrivé à Santos en novembre 2018. L'entente n'était cependant plus au beau fixe entre le joueur et le club. Ruiz a précisé sur Twitter qu'il n'était plus payé depuis un certain temps.Capitaine de l'équipe nationale du Costa Rica, Ruiz compte 124 sélections et 26 buts avec les 'Ticos'. Il était notamment dans l'équipe qui a atteint les quarts de finale de la coupe du monde 2014 au Brésil. En 2018, le Costa Rica avait été éliminé dès la phase de groupe lors du Mondial en Russie.