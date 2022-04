Cette prolongation a surtout pour but de le faire rejoindre les joueurs les mieux payés au club.

Manchester United a annoncé vendredi que son milieu de terrain international portugais, Bruno Fernandes, avait signé un nouveau contrat le liant au club jusqu'en 2026, avec une option pour le prolonger d'une année supplémentaire.

Bruno Fernandes, 27 ans, s'était engagé jusqu'en 2025 avec les Red Devils et cette prolongation a surtout pour but de le faire rejoindre les joueurs les mieux payés au club. Selon les médias britanniques, son salaire doublerait pour atteindre 240.000 livres (288.000 euros) par semaine.

Auteur de 49 buts et 39 passes décisives en 117 matches depuis son arrivée du Sporting en janvier 2020 et il a été élu deux fois meilleur joueur du club par les supporters.

