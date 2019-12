Le Club de Bruges a été battu par le Real Madrid (1-3) à domicile mercredi dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions, dans le groupe A.

Dans le même temps, le Galatasaray s'est incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (5-0). Les Brugeois, à qui les Turcs pouvaient ravir la troisième place du groupe à la seule condition de l'emporter dans la capitale française tout en espérant une contre-performance des "Gazelles", terminent donc sur la troisième marche du groupe A et sont reversés en 16es de finale en Europa League.

Le Real Madrid, déjà qualifié et assuré de terminer à la deuxième place du groupe A, décidait d'aligner une équipe remaniée. Thibaut Courtois et Karim Benzema prenaient place sur le banc alors que Sergio Ramos, Marcelo et Toni Kroos n'étaient pas sur la feuille de match. Eden Hazard, de son côté, était également absent mais pour cause de blessure.

Le Club de Bruges, privé de Clinton Mata et de Krépin Diatta suspendus, fut la première équipe à créer le danger dans la surface adverse. Le portier madrilène Alphonse Areola était cependant attentif sur la tentative de Percy Tau (11e). Quatre minutes plus tard, c'était le gardien brugeois Simon Mignolet qui était à la parade sur une frappe cadrée de Luka Jovic. Juste avant le repos, l'attaquant du Club Dennis pensait ouvrir le score mais son but était annulé pour une position de hors-jeu (45e+1).

Réaction immédiate

Au retour des vestiaires, le Real Madrid prenait l'avantage grâce à une reprise de volée de Rodrygo (53e). Les Brugeois réagissaient cependant dans la foulée et égalisaient par l'intermédiaire d'Hans Vanaken (55e). Les Espagnols repartaient à l'attaque et reprenaient les devants à la 64e sur un tir de Vinicius. En toute fin de rencontre, Luka Modric fixait le score final à 1-3 (90e+1).

Dans l'autre rencontre du groupe, le Paris Saint-Germain a éteint les derniers espoirs du Galatasaray en l'emportant largement grâce à des réalisations d'Icardi (32e), Sarabia (35e), Neymar (47e), Mbappé (63e) et Cavani (84e, sur penalty). Thomas Meunier n'était pas sur la feuille de match.

Au classement final, le PSG (16 pts) termine en tête devant le Real Madrid (11 pts) et le Club de Bruges (3 pts). Le Galatasaray (2 pts) ferme la marche.