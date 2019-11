En Belgique, la domination du Club Bruges est impressionnante. Mais elle n'est pas sans danger. C'est pourquoi le match de mardi soir à Istanbul était très important.

Siebe Schrijvers, DavidOkereke et Krépin Diatta viennent de rater trois occasions contre Ostende et les fans s'impatientent. Chaque semaine, ils en veulent davantage. Leur équipe joue bien et se crée des possibilités mais ce n'est pas suffisant à leurs yeux : le Club Bruges doit se montrer plus efficace.

...