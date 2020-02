Bruges et Gand peuvent-ils créer l'exploit?

Le Club Bruges, leader de la compétition, et le numéro deux de la Jupiler Pro League La Gantoise disputent jeudi soir leur match aller des seizièmes de finale de l'Europa League de football. Les "Blauw en Zwart" affrontent Manchester United à 18h55 au stade Jan Breydel. Les Buffalos affronteront l'AS Roma au stade Olimpico à partir de 21 heures. Manchester United sera privé de Paul Pogba et Marcus Rashford; l'AS Roma de Amadou Diawara et Nicolò Zaniolo, tous blessés.

© belga