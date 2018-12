Bruges contre Salzbourg, Genk face au Slavia Prague

Bruges, reversé de la Ligue des Champions, jouera le match aller à domicile avant de se déplacer en Autriche, alors que Genk, qui a terminé en tête de son groupe, commencera par un déplacement en République tchèque et disputera le retour devant son public.

Bruges a hérité d'un adversaire difficile à négocier. Vainqueur des cinq derniers championnats d'Autriche, Salzbourg avait atteint les demi-finales de l'Europa League l'an passé. Les Autrichiens ne s'étaient inclinés qu'après prolongations contre Marseille. Le club est toujours invaincu cette saison. En Bundesliga, après 18 journées (15 victoires, 3 partages), Salzbourg possède 14 points d'avance sur son plus proche poursuivant. En Europa League, l'équipe dirigée par Marco Rose a réalisé un sans-faute avec 6 victoires en 6 matchs dans un groupe également composé du Celtic Glasgow, de Leipzig et de Rosenborg. Les Maliens Diadie Samassékou et Amadou Haidara ainsi que le buteur isréalien Moanes Dabbour sont les stars de l'équipe.

Genk aura face à lui le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, le Slavia Prague. Les Tchèques se sont extraits d'une poule comprenant le Zenit Saint-Pétersbourg, Bordeaux et le FC Copenhague. Le Slavia est leader de son championnat, grâce notamment aux 11 buts du Slovaque Miroslav Stoch.

Les matchs aller auront lieu le 14 février, les matchs retour une semaine plus tard.