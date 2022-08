Brighton a créé la surprise avec sa victoire 1-2 sur le terrain de Manchester United dimanche pour la première journée du championnat d'Angleterre de football. Titulaire avec les 'Seagulls', Leandro Trossard a été remplacé à la 75e minute.

Brighton a profité des largesses défensives des Mancuniens en première période pour prendre une avance de deux buts signés Pascal Gross (30e, 39e). Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des 'Red Devils' a alors lancé Cristiano Ronaldo (53e) et Manchester a réduit la marque via un but contre son camp d'Alexis Mac Allister (68e) mais Brighton a résisté pour prendre les trois points.

Dans le même temps, Timothy Castagne a inscrit le premier but belge de la saison en Premier League lors du partage 2-2 de Leicester face à Brentford. Le Diable Rouge a repris victorieusement un corner de James Maddison pour ouvrir le score (33e) avant que Kiernan Dewsbury-Hall ne double la mise juste après le repos (46e).

Ivan Toney a ensuite réduit la marque pour Brentford (62e) avant que Joshua Dasilva n'égalise en fin de match (86e). Castagne a joué toute la rencontre pour les 'Foxes' tout comme Youri Tielemans.

En France, Lens a réussi son début de championnat avec un succès 3-2 contre Brest. Les Lensois ont pu compter sur un triplé de Florian Sotoca (27e, 62e, 65e) tandis que Haris Belkeblka (66e) et Romain Del Castillo (80e) ont réduit le score. Titulaire avec les 'Sang et Or', Loïs Openda a été remplacé à la 76e minute. Titulaire avec Brest, Noah Fadiga a lui été remplacé à la 40e minute.

