Le club anglais de Brighton & Hove Albion a été confirmé officiellement le transfert de l'attaquant Leandro Trossard. Le Diable Rouge quitte le KRC Genk. Il a signé un contrat de 4 ans avec les Seagulls.

Trossard, 24 ans, a inscrit 14 buts et délivré 7 assists en 34 rencontres de championnat. Il a surtout inscrit 8 buts en 11 rencontres d'Europa League. Le montant du transfert de l'attaquant, dont le contrat courait jusqu'au 30 juin 2021, serait de 20 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert sortant le plus élevé jamais effectué par le club limbourgeois sacré champion de Belgique la saison dernière.

"Nous sommes ravis d'accueillir Leandro au sein du club et ravis de l'impact qu'il peut avoir pour nous" s'est réjoui l'entraîneur en chef de Brighton, Graham Potter. "C'est un joueur à l'esprit offensif qui a connu une saison très impressionnante l'an dernier en aidant Genk à remporter le championnat. Il a joué un rôle déterminant dans le succès de l'équipe l'an dernier et a marqué beaucoup de buts, en plus de créer des occasions pour les autres. A 24 ans, il apporte également une bonne expérience, ayant été capitaine de l'équipe et disputé de nombreux matchs en Europa League."