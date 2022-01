Il est arrivé chez les Bees en 2018.

L'entraîneur danois Thomas Frank a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 à Brentford, club de football qui évolue depuis cette saison en Premier League, a annoncé son employeur lundi.

Frank, 48 ans, a pris ses fonctions chez les "Bees" en octobre 2018. La saison dernière, il est parvenu à faire monter le club via les barrages en Premier League, où ils occupent la quatorzième place actuellement. "Je suis ici depuis cinq ans et cela a été un privilège et un plaisir chaque jour de travailler avec ce groupe de joueurs et un staff fantastique, et aussi avec les fans fantastiques. Nous avons créé une grande partie de l'histoire de Brentford. Je suis impatient de faire de mon mieux chaque jour pour essayer de créer une nouvelle histoire avec toutes les personnes fantastiques du club" a déclaré Frank. Son adjoint Brian Riemer a lui aussi prolongé son bail.

