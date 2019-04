Bonucci dit avoir parlé trop vite et condamne "toute forme de racisme"

Leonardo Bonucci, mis en cause pour ses propos de mardi après les cris racistes ayant visé son coéquipier Moise Kean, a reconnu mercredi avoir parlé "de façon trop hâtive" et a dit condamner "toute forme de racisme et de discrimination".

