Niklas Süle, le défenseur du Bayern a été contrôlé positif au coronavirus. Trois autres joueurs du club bavarois et un autre de Salzbourg considérés cas contact ont été mis en quarantaine. Hansi Flick a dû appeler trois joueurs pour compenser ces absences.

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a rappelé trois joueurs pour les matchs de qualifications au Mondial 2022 après avoir vu cinq membres de sa sélection devoir se placer en quarantaine en raison d'un cas de coronavirus et deux autres joueurs déclarer forfait pour blessure.

La Fédération allemande (DFB) a annoncé que deux joueurs de Wolfsburg, Ridle Baku et Maximilian Arnold, ainsi que l'attaquant de Monaco Kevin Volland rejoindront l'équipe pour le match de jeudi à Wolfsburg contre le Liechtenstein et de dimanche en Arménie.

Plus tôt dans la journée, la DFB avait indiqué qu'un joueur avait été testé positif au Covid-19 et qu'il restait en quarantaine, tout comme quatre autres joueurs négatifs mais considérés comme cas contact. Le joueur allemand testé positif au coronavirus est le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle. Le joueur de 26 ans a été placé en quarantaine avec ses équipiers du Bayern Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Jamal Musiala ainsi que le joueur de Salzbourg Karim Adeyemi, testés négatifs mais considérés comme cas contact. La Fédération allemande (DFB) l'a annoncé mardi.. En outre, Florian Wirtz et Nico Schlotterbeck sont indisponibles pour blessure, a ajouté la DFB.

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a rappelé trois joueurs pour les matchs de qualifications au Mondial 2022 après avoir vu cinq membres de sa sélection devoir se placer en quarantaine en raison d'un cas de coronavirus et deux autres joueurs déclarer forfait pour blessure. La Fédération allemande (DFB) a annoncé que deux joueurs de Wolfsburg, Ridle Baku et Maximilian Arnold, ainsi que l'attaquant de Monaco Kevin Volland rejoindront l'équipe pour le match de jeudi à Wolfsburg contre le Liechtenstein et de dimanche en Arménie. Plus tôt dans la journée, la DFB avait indiqué qu'un joueur avait été testé positif au Covid-19 et qu'il restait en quarantaine, tout comme quatre autres joueurs négatifs mais considérés comme cas contact. Le joueur allemand testé positif au coronavirus est le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle. Le joueur de 26 ans a été placé en quarantaine avec ses équipiers du Bayern Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Jamal Musiala ainsi que le joueur de Salzbourg Karim Adeyemi, testés négatifs mais considérés comme cas contact. La Fédération allemande (DFB) l'a annoncé mardi.. En outre, Florian Wirtz et Nico Schlotterbeck sont indisponibles pour blessure, a ajouté la DFB.