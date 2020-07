L'ancien président de la fédération internationale de football (FIFA), Sepp Blatter, lui-même controversé depuis des années, a demandé la suspension de son successeur Gianni Infantino. Une enquête pénale a été ouverte jeudi par la justice suisse contre Infantino. Cela concerne des réunions secrètes entre Infantino et l'ancien procureur fédéral Michael Lauber

"Il est clair que la commission d'éthique de la FIFA doit ouvrir un dossier contre Monsieur Infantino et le suspendre", a déclaré Blatter à l'agence Reuters.

Les rendez-vous entre Infantino et Lauber ne sont pas interdits, mais s'ils ont lieu, cela doit être fait par les autorités judiciaires. Cependant, la rencontre secrète entre Infantino et Lauber aurait eu lieu dans un hôtel de Berne.

Selon le Süddeutsche Zeitung, lors de la réunion secrète, il a été question d'un contrat de télévision avec un parti argentin qu'Infantino aurait signé dans son précédent poste de secrétaire général de l'UEFA, l'instance du football européen.

"Je nie fermement avoir menti. Mais si vous ne me croyez pas en tant que procureur fédéral, cela va nuire à l'accusation. C'est pourquoi je vous présente ma démission", a déclaré Lauber lors de sa démission la semaine dernière.

Infantino avait déjà confié qu'il n'avait rien commis d'illégal lors de ses rendez-vous avec Lauber.

