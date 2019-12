"Black Friday": Lukaku de nouveau confronté au racisme avec la Une polémique d'un journal italien

Le journal italien "Corriere dello Sport" a créé la polémique jeudi avec sa une présentant des photos de Romelu Lukaku (Inter Milan) et Chris Smalling (AS Rome), avec la mention 'Black Friday', censée préfacer le duel entre l'Inter et la Roma, qui ouvrira vendredi la 15e journée de Serie A.

Cette une n'a pas tardé à faire couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, et a été notamment condamnée par l'AS Rome et l'Inter Milan. "Le football est passion, culture et fraternité. Nous sommes et serons toujours opposés à toute forme de discrimination", a tweeté l'Inter jeudi matin. Ce n'est pas la première fois que Romelu Lukaku est confronté à des comportements racistes depuis son arrivé à l'Inter Milan cet été. "J'espère que les fédérations de football du monde entiers vont réagir fermement contre tous ces cas de discrimination! Les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook,...) doivent mieux travailler, tout comme les clubs de football, car tous les jours nous voyons au moins un commentaire raciste sous la publication d'une personne de couleur. Nous le disons depuis des années, et il n'y a toujours pas d'action. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2019 et plutôt que d'avancer, on recule", déclarait le Diable Rouge il y a quelques semaines après qu'il a été victime de cris de singe à Cagliari.