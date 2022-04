Les manches retour des 1/4 de finale de la C1 ont livré leurs verdicts. Villarreal s'est offert le scalp du Bayern Munich amorphe, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ont repris un demi, la vieille garde a sauvé le Real Madrid d'une déroute à domicile et la Casa Blanca rêve désormais de trophée grâce à une statistique étonnante. On vous dit tout ce qu'il faut retenir de ces rencontres.

La prestation collective de la semaine: Chelsea méritait mieux mais a subi la malédiction du Real Madrid

Une fois n'est pas coutume, c'est une équipe qui ne s'est pourtant pas qualifiée que l'on va mettre à l'honneur. Pendant 80 minutes, les Blues ont livré la partition parfaite sur la pelouse du Bernabeu et menaient 0-3. En première période, ils avaient même réussi à ne concéder aucun tir de la part du Real Madrid, événement qui n'était jamais arrivé au club merengue dans son histoire depuis la saison 2003-2004 et la naissance des stats Opta existent.

Le club londonien a cependant écrit l'histoire du football anglais puisqu'il fallait remonter à mai 1968 pour trouver trace d'une équipe de cette nation marquant trois buts dans l'enceinte du Real Madrid, toutes compétitions européennes confondues. A l'époque, c'était Manchester United qui avait arraché le partage (3-3). Chelsea se contentera de la victoire comme consolation à son élimination.

Mason Mount et Timo Werner pensaient sans doute permettre à Chelsea de réaliser un exploit historique sur la pelouse de Santiago Bernabeu. © iStock

Les Blues peuvent aussi se dire que le Real Madrid est la bête noire officielle des détenteurs de la Coupe aux grandes oreilles. Les Londoniens sont en effet les cinquièmes à être sorti par le recordman de victoires la saison suivant leur sacre dans la compétition. Il y a eu le Borussia Dortmund lors de la saison 1997-98 (1/2 finale), Manchester United en 1999-2000 (1/4 de finale), le Bayern Munich en 2001-02 (1/4 finale) et le même club bavarois en 2013-14 (1/2 finale). Dans ces quatre cas, le Real Madrid a soulevé le trophée à la fin de la saison. La cinquième en vue cette année pour réaliser le rêve de Thibaut Courtois ?

5 - Le Real Madrid a éliminé 5 fois le tenant du titre en Ligue des champions :



1997/98 - Dortmund (1/2) - 🏆 (vainqueur final)

1999/00 - Man United (1/4) - 🏆

2001/02 - Bayern (1/4) - 🏆

2013/14 - Bayern (1/2) - 🏆

2021/22 - Chelsea (1/4) - ❓



Prémonition ? pic.twitter.com/8PH4IccguP — OptaJean (@OptaJean) April 13, 2022

Samuel Chukwueze, arrivé très jeune à Villarreal, a marqué un but historique pour le Sous-Marin Jaune. © iStock

L'homme de la semaine : Samuel Chimerenka Chukwueze a torpillé le Bayern Munich

Il aurait pu figurer dans la rubrique "remplaçant de la semaine" si Rodrygo n'avait pas marqué plus rapidement que lui encore. Samuel Chukwueze a dû attendre la 84e minute pour fouler la pelouse de l'Allianz Arena à Munich. Quatre minutes plus tard, le Sous-Marin Jaune torpillait un Bayern, décidément toujours aussi fragile sur les contre-attaques, grâce au Nigérian qui avait remplacé Francis Coquelin.

Ce n'est que le premier but de l'année 2022 pour Chukwueze dont la dernière réalisation remontait au 18 décembre et une victoire sur la pelouse de la Real Sociedad en championnat d'Espagne. A la fin du mois d'octobre, il avait fait trembler les filets dans les arrêts de jeu sur la pelouse des Young Boys. Sur la quatrième réalisation des siens ce soir-là, c'est déjà Gérard Moreno qui était à l'assist. Chukwueze était aussi remplaçant au coup d'envoi et n'était monté au jeu que depuis deux minutes.

Ce but de Samuel Chukwueze permet au Sous-Marin Jaune de s'offrir une deuxième demi-finale dans son histoire après celle de 2006. Un beau symbole pour ce joueur arrivé très jeune dans cette commune de 50.000 âmes en provenance de la Diamond Football Académy au Nigéria. Depuis, l'attaquant gaucher a porté le maillot jaune à 148 reprises et a marqué 23 buts. Mais nul doute que celui inscrit à l'Allianz Arena ce mardi aura une place plus particulière dans son coeur.

Lire aussi: Pourquoi Unai Emery pensait que Villarreal peut sortir le Bayern Munich

Modric n'avait jamais autant délivré d'assists que cette saison en Ligue des Champions. © iStock

Le maestro semaine :Luka Modric, l'expérience au service de la jeunesse

Malgré sa vision du jeu hors du commun, il est curieux de constater que Luka Modric n'a délivré que... 17 passes décisives au cours de ses 107 matches en Ligue des Champions. Plus souvent à l'avant-dernière qu'à la dernière passe, le stratège de Zadar s'érige cette année, en compagnie de Karim Benzema, comme l'un des sauveurs de la Casa Blanca en C1. Contre Chelsea, son extérieur du pied à destination de Rodrygo a complètement relancé un Real Madrid proche de la noyade.

A 37 ans, Modric n'avait jamais donné autant de dernières passes (4) lors d'une saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Real Madrid souhaite entamer un nouveau cycle, mais se repose toujours sur ses vaches sacrées pour se sortir des situations les plus compliquées. Carlo Ancelotti accorde d'ailleurs de l'importance à l'expérience puisque le Real Madrid avait entamé son match contre Chelsea avec le onze de départ le plus âgé de son histoire... (29 ans et 293 jours). Mais le mix d'expérience et de jeunesse a plutôt semblé être la bonne formule puisque les montées de Rodrygo Goes (21 ans) et d'Eduardo Camavinga (19 ans) ont permis à Modric et Benzema de sortir de leur coquille. Et surtout de sauver la peau du Real.

1 - The average age of Real Madrid’s starting XI against Chelsea is 29 years and 293 days, their oldest in a Champions League game in competition history. Experience. — OptaJose (@OptaJose) April 12, 2022

Pep Guardiola, roi des demi-finales en C1. © iStock

L' infatigable de la semaine: Pep Guardiola, l'homme de derniers carrés

En qualifiant Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Pep Guardiola s'est offert le neuvième dernier carré de sa carrière sur le petit banc. Aucun autre entraîneur dans l'histoire n'a fait aussi bien que le stratège au crâne rasé des Skyblues. Guardiola est arrivé à ce stade de la compétition pour la deuxième fois avec City, soit une fois de moins que lors de son mandat au Bayern Munich.

C'est évidemment au Barça qu'il a disputé le plus de demi-finales puisqu'il a dirigé les Blaugranas à quatre reprises à ce stade de la compétition.

9 - @ManCity's Pep Guardiola has reached his ninth @ChampionsLeague semi-final, the most of any manager in the history of the competition (four with Barcelona, three with Bayern Munich, two with City). Unique. pic.twitter.com/wrrqhd71Qc — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2022

Dans son style, Jürgen Klopp n'est pas mal non plus puisqu'il a atteint les demi-finales pour la quatrième fois de sa carrière. Contrairement à son rival espagnol, l'Allemand connaît mieux le chemin vers la finale puisqu'il a toujours réussi à qualifier ses équipes lors de ses trois précédents. Au palmarès du football allemand, Klopp égale aussi Ottmar Hitzfeld et Jupp Heynckes qui ont aussi mené quatre fois leurs formations respectives au même stade de la C1.

Le remplaçant de la semaine : Roman Yaremchuk et Rodrygo Goes

Malgré le conflit qui dévaste leur pays, les joueurs ukrainiens évoluant à l'étranger tentent d'être de bons amabassadeurs lors de la plus médiatisée des compétitions de clubs. A l'image notamment de Ruslan Malinovskyi et d'Andriy Yarmolenko qui ont déjà été buteurs lors des derniers duels à élimination directe de l'Europa League.

Roman Yaremchuk a inscrit le deuxième but de Benfica à Liverpool, 27 minutes après sa montée à la pause, à la place de Diogo Gonçalves. C'est son deuxième but lors des matches à élimination directe après celui lors de la manche aller des 1/8e de finale contre l'Ajax, à Lisbonne. En phase de poule, il avait aussi marqué contre son club formateur, le Dynamo Kiev.

Rodrygo conclut avec style un caviar de Luka Modric. © iStock

Mais le remplaçant le plus efficace de la semaine se nomme certainement Rodrygo Goes puisqu'il ne lui a fallu que 120 secondes pour crucifier Edouard Mendy, le dernier rempart de Chelsea. Monté au jeu à la place de son compatriote Casemiro, l'ancien de Santos a conclu d'une volée du plat du pied, la merveille de passe de l'extérieur du pied signée par l'inusable Luka Modric. Ce but a complètement relancé des Merengue qui étaient à deux doigts d'être mis K.O par Chelsea quelques minutes auparavant.

A 21 ans et 93 jours, Rodrygo est aussi devenu le quatrième plus jeune joueur à avoir marqué un but pour le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Seuls Raúl, Vinícius Júnior et Marco Asensio ont secoué les filets à un âge moins avancé.

4 - Aged 21 years and 93 days, Rodrygo is the fourth youngest player to have scored a goal for Real Madrid in the quarterfinals of the Champions League, only behind Raúl, Vinícius Júnior and Marco Asensio. Future. pic.twitter.com/Ea9ov4NXiB — OptaJoao (@OptaJoao) April 12, 2022

La stat cocasse de la semaine : des stats de vainqueur de C1 pour Manchester City en attendant un titre...

Ce ne sera sans doute pas le plus grand match de l'histoire de Manchester City. Sur la pelouse du Wanda Metropolitano, la nervosité et la tension étaient plus présentes que le football. C'était la 100e fois de leur histoire que les Cityzens évoluaient dans la plus belle des compétitions européennes. Mais ce duel spécial n'aura pas été couronné par une 56e victoire. Les Anglais se contenteront donc de 55, un ratio déjà impressionnant puisque dans l'histoire de la C1, seul le Real Madrid a décroché plus de succès pour ses 100 premiers matches de Ligue des Champions (57). On ne peut souhaiter que la même accumulation de Coupes aux grandes oreilles dans la vitrine à trophées pour les Skyblues, eux qui cherchent encore à en décrocher une. Peut-être cette année ?

On vous en parlait la semaine dernière, mais un joueur fait mieux que ces clubs en termes de victoires pour ses 100 apparitions en C1. David Alaba a en effet remporté 70% de ses duels dans la compétitions. "Més que un club", pour parodier d'une certaine façon la célèbre devise d'un quintuple détenteur du trophée le plus convoité des clubs européens.

100 - This will be Manchester City’s 100th game in the UEFA Champions League, while their 55 wins from 99 is already the most by an English side through a century of games in the competition. Overall, only Real Madrid have won more of their first 100 in the UCL (57). Elite. pic.twitter.com/3thwFgdE5j — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2022

