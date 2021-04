L'attaquant belge pourrait bien rentrer dans l'histoire du foot belge la saison prochaine.

Et si Christian Benteke revenait au top juste à temps pour être le back-up attitré de Romelu Lukaku à l'EURO ? En marquant le but de Crystal Palace contre Chelsea (défaite 1-4), il s'est rapproché du top 50 des meilleurs réalisateurs de l'histoire de la Premier League, créée en 1992. Il est actuellement 53e avec 78 pions.

Près de 4.400 joueurs se sont produits dans ce championnat. Face aux Blues, c'était le trentième but de la tête de Chris. Un seul joueur a fait mieux: Olivier Giroud.

Toujours dans les classements annexes, Benteke vise maintenant le top 3 des Belges qui ont joué le plus de matches dans ce championnat. Son prochain sera le 250e. Devant lui, il y a Vincent Kompany (265), Marouane Fellaini (260) et Romelu Lukaku (252). S'il prolonge son aventure anglaise (il arrive en fin de contrat), le record sera probablement pour lui en cours de saison prochaine.

CHRISTIAN BENTEKE 🎼🇧🇪⚽

Son jeu de tête sera-t-il présent à l'Euro ?

Nous, on dit oui ✅ Et vous ? #Voosport #PremierLeague pic.twitter.com/wLtOPBqKwQ — VOOsport (@VOOsport) April 10, 2021

