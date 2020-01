Genk et Sheffield United ont trouvé un accord concernant le transfert de l'international norvégien Sander Berge vers le club de Premier League, a appris l'agence Belga jeudi à bonne source.

Le médian norvégien de 21 ans doit encore passer la visite médicale à Sheffield, 8e de la Premier League. Le transfert devrait être conclu jeudi. Il pourrait s'agir du transfert sortant le plus onéreux en Belgique, et du transfert le plus cher de Sheffield United.

Sander Berge était un des artisans du titre décroché la saison dernière par les Limbourgeois sous les ordres de Philippe Clement. Il quitte à son tour Genk, après Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi, Ally Samatta et Joseph Aidoo.

Berge était passé du club norvégien de Valerenga à Genk pour 2 millions d'euros il y a trois ans.

