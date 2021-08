Le footballeur sera donc deux semaines en détention, avant une nouvelle comparution le 10 septembre devant le tribunal de Chester. Son club l'a déjà suspendu.

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, accusé de quatre viols et une agression sexuelle, a été placé en détention provisoire, a décidé vendredi la justice britannique.Il est accusé d'avoir commis l'un de ces viols en août, alors qu'il était en liberté conditionnelle.

Les attaques présumées concernent trois personnes dont une mineure.Vêtu d'un pantalon de survêtement noir et d'un pull à capuche rouge, Benjamin Mendy a comparu devant un tribunal de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) où le juge a décidé son placement en détention provisoire.

Le footballeur sera donc deux semaines en détention, avant une nouvelle comparution le 10 septembre devant le tribunal de Chester. Il ne s'est exprimé que pour confirmer son nom, son adresse et sa date de naissance. Il était représenté par l'avocat Christopher Stables et assisté d'un interprète qui lui traduisait les débats en français.

Son club, où il évolue depuis 2017, l'avait suspendu jeudi, quelques minutes avant l'annonce par la police de son renvoi devant la justice.

Benjamin Mendy est accusé de trois viols en octobre 2020 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il est également accusé d'agression sexuelle sur une femme, également à son domicile, au début du mois de janvier 2021.Le footballeur est aussi inculpé du viol d'une femme en août 2021, également à son domicile.

Il lui était en outre reproché d'avoir enfreint ses conditions de libération sous caution en août, après avoir été libéré le 26 juillet, une accusation qui a été retirée à l'audience.

